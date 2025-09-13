विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या बढ़ने वाली है ITR भरने की तारीख? टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया बड़ा अपडेट

"आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए हम टैक्सपेयर्स को सलाह देते हैं कि वो अभी रिटर्न फाइल कर लें. साथ ही उन 6 करोड़ लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समय से आईटीआर भरा है."

Read Time: 2 mins
Share
क्या बढ़ने वाली है ITR भरने की तारीख? टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया बड़ा अपडेट
  • आयकर विभाग ने बताया है कि इस साल अब तक 6 करोड़ से अधिक लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं
  • टैक्सपेयर्स को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की जल्दबाजी से बचते हुए जल्दी रिटर्न फाइल करें
  • विभाग की हेल्पडेस्क 24 घंटे कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए सहायता प्रदान कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है तो ये खबर आपके लिए है. जैसा आप जानते हैं कि रिटर्न फाइल करने के लिए बस 2 दिन का समय बचा है. टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भर चुके हैं. साथ ही अभी भी इस आंकड़े में अभी भी इजाफा हो रहा है. 

'हेल्पडेस्क लगातार कर रही काम'

सोशल मीडिया एक्स पर टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि, "रिटर्न दाखिल करने में लोग लगे हुए हैं. हालांकि अभी भी कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा है. रिटर्न फाइल करने में किसी भी समस्या के लिए डिपार्टमेंट की हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रही है." हालांकि समयसीमा को आगे बढ़ाने पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई.

'आखिरी समय का ना करें इतंजार'

ऐसे में अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो तुरंत कर लें. आखिरी समय का इंतजार ना करें. डिपार्टमेंट ने आग्रह करते हुए कहा है कि, "आखिरी समय की जल्दबाजी से बचने के लिए हम टैक्सपेयर्स को सलाह देते हैं कि वो अभी रिटर्न फाइल कर लें. साथ ही उन 6 करोड़ लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समय से आईटीआर भरा है."

टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई कि हेल्पडेस्क 24x7 आधार पर काम कर रहा है. कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए सहायता प्रदान की जा रही है. 

'कई फॉर्म में बदलाव की वजह से बढ़ाई थी समयसीमा'

देशभर के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए, आयकर विभाग ने इस साल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी. डिपार्टमेंट के अनुसार आईटीआर के कई फॉर्म में बदलाव की वजह से डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया था.

डिपार्टमेंट के अनुसार, "पिछले कुछ सालों में आयकर दाखिलों में लगातार इजाफा है. पिछले साल 31 जुलाई, 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे, वहीं, 2023-24 में 6.77 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Income Tax, Income Tax Notice, Income Tax News, Income Tax Deadline, Income Tax Return Date
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com