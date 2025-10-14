दिवाली पर लाखों की संख्‍या में लोग अपनी वर्किंग सिटी (जिस शहर में जॉब/रोजगार है) से होम सिटी यानी घर जाते हैं. इनमें ज्‍यादातर लोगों के लिए ट्रेन ही सुविधाजनक साधन है. हो सकता है कि आप भी इन लोगों में शामिल हों और आप भी ट्रेन से घर जाने वाले हों! अगर ऐसा है तो अपना बैग पैक करने से पहले, भारतीय रेलवे की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जान लीजिए. त्योहारी सीजन में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने एक नई सलाह जारी की है. इसमें रेलवे ने यात्रियों से ट्रेन में कुछ चीजें न ले जाने का आग्रह किया गया है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और ये सुनिश्चित करना है कि त्योहारों की भीड़ में कोई अप्रिय घटना न हो.

चूंकि इस दिवाली ट्रेनों में काफी भीड़ चल रही है, ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन करना और भी ज्‍यादा जरूरी हो जाता है. ऐसा करने से आपकी यात्रा सुगम और चिंता मुक्त हो सकती है. हम यहां एक छोटी-सी गाइडलाइन दे रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि आपको कौन से सामान नहीं ले जाने चाहिए, साथ ही सुरक्षित ले जाने से बचना चाहिए और इस मौसम में सुरक्षित यात्रा कैसे करनी चाहिए.

ये 6 सामान ले जाने से बचें

दिवाली, छठ समेत अन्‍य त्‍यौहारों के बीच भारतीय रेलवे ने ये सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना शुरू किया है, ताकि रेलयात्रा सुरक्षित और सुगम रहे. आधिकारिक सलाह के अनुसार, यात्रियों को ट्रेन में ये 6 चीजें ले जाने से बचना चाहिए-

पटाखे (Fire Crackers)

केरोसिन तेल (Kerosene oil)

गैस सिलेंडर (Gas cylinders)

स्टोव/चूल्हा (Stove)

माचिस (Matchboxes)

सिगरेट (Cigarettes)

कारण सीधा है. इनमें से कई चीजें ज्वलनशील या विस्फोटक होती हैं. ट्रेन के सीमित स्थान में, जहां वेंटिलेशन कम हो सकता है और सतहें अक्सर धातु या प्लास्टिक की होती हैं, एक छोटी सी चिंगारी से भी खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

भारतीय रेलवे की ओर से सुरक्षा सुझाव

रेलवे अधिकारी यात्रियों से सतर्क रहने और अच्छी सुरक्षा प्रथाओं का पालन करने का भी आग्रह कर रहे हैं.

संदिग्ध वस्तुओं या व्यवहार की सूचना दें: यदि आपको ट्रेन या स्टेशन पर पटाखे, ज्वलनशील सामग्री, या कुछ भी असामान्य दिखाई दे, तो तुरंत RPF/GRP या रेलवे कर्मचारियों से संपर्क करें.

यदि आपको ट्रेन या स्टेशन पर पटाखे, ज्वलनशील सामग्री, या कुछ भी असामान्य दिखाई दे, तो तुरंत RPF/GRP या रेलवे कर्मचारियों से संपर्क करें. कीमती सामान को पास रखें: खासकर भीड़ भरे डिब्बों में, सब कुछ नीचे की रैक में गहराई तक न रखें; कीमती सामान को अपने पास और नजर में रखें.

खासकर भीड़ भरे डिब्बों में, सब कुछ नीचे की रैक में गहराई तक न रखें; कीमती सामान को अपने पास और नजर में रखें. कम सामान के साथ यात्रा करें: ज्‍यादा सामान पैक करने से बचें; अतिरिक्त सामान से आवाजाही मुश्किल होती है और गलियारे बाधित हो सकते हैं.

ज्‍यादा सामान पैक करने से बचें; अतिरिक्त सामान से आवाजाही मुश्किल होती है और गलियारे बाधित हो सकते हैं. डिजिटल भुगतान का उपयोग करें: UPI, कार्ड या मोबाइल भुगतान का विकल्प चुनकर कम से कम कैश साथ ले जाएं.

UPI, कार्ड या मोबाइल भुगतान का विकल्प चुनकर कम से कम कैश साथ ले जाएं. बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा करें: हमेशा नाबालिगों या बुजुर्ग सह-यात्रियों को साथ रखें और उन्हें अपनी नजरों के सामने रखें.

हमेशा नाबालिगों या बुजुर्ग सह-यात्रियों को साथ रखें और उन्हें अपनी नजरों के सामने रखें. कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें: ये अक्सर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण या आपातकालीन जानकारी के लिए किए जाते हैं.

यूं बनाएं समझदारी वाला प्‍लान

जाने से एक दिन पहले सामान जांच लें: सुनिश्चित करें कि त्योहारों की हड़बड़ी में कोई भी प्रतिबंधित वस्तु आपके बैग में न जाए.

सुनिश्चित करें कि त्योहारों की हड़बड़ी में कोई भी प्रतिबंधित वस्तु आपके बैग में न जाए. स्‍टेशन जल्दी पहुंचें: बड़े स्टेशनों पर टिकट और सुरक्षा औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए होल्डिंग एरिया का उपयोग करें.

बड़े स्टेशनों पर टिकट और सुरक्षा औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए होल्डिंग एरिया का उपयोग करें. यात्रा के दौरान सतर्क रहें: यदि आपको कोई तेज गंध (जैसे ईंधन या गैस की) या धुआं महसूस होता है, तो तुरंत कर्मचारियों को सूचित करें.

दिल्‍ली समेत कई स्‍टेशनों पर होल्डिंग एरिया

दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के कारण ट्रेन में भारी भीड़ होती है. स्टेशनों पर भीड़ होती है, प्लेटफार्म यात्रियों और सामान से भरे रहते हैं, और हर डिब्बा सामान्य से अधिक भरा होता है. इसके लिए, नई दिल्ली, बांद्रा टर्मिनस, उधना और सूरत सहित कई बड़े स्टेशनों पर अब भीड़भाड़ को कम करने में मदद के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं.

