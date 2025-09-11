विज्ञापन
भारत का 100 रुपये नेपाल में कितने के बराबर होता है? जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Indian 100 Rupee vs Nepal currency: भारत से हर साल हजारों लोग नेपाल घूमने जाते हैं और वहां काम करने वाले भारतीय भी बड़ी संख्या में रहते हैं. ऐसे में भारतीय रुपये की वैल्यू जानना आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है.

Indian Rupee to Nepalese Rupee: नेपाल में भारतीय रुपये का खास महत्व है क्योंकि दोनों देशों के बीच न सिर्फ कारोबार बल्कि लोगों की आवाजाही भी बड़ी संख्या में होती है.
क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी जेब में 100 भारतीय रुपये लेकर नेपाल जाते हैं तो वहां उसकी कीमत कितनी हो जाती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पड़ोसी देश होने की वजह से भारत और नेपाल में रुपये की वैल्यू एक जैसी होगी, लेकिन सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

भारत-नेपाल करेंसी का एक्सचेंज रेट

भारत और नेपाल के बीच करेंसी को लेकर एक तय एक्सचेंज रेट है. नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक, 1 भारतीय रुपया =1.60 नेपाली रुपया तय किया गया है. यानी आपके 100 भारतीय रुपये नेपाल में जाकर सीधे 160 नेपाली रुपये बन जाएंगे.

बैंक या मनी एक्सचेंज पर रेट में थोड़ा बदलाव

हालांकि, अगर आप नेपाल में बैंक या मनी एक्सचेंज काउंटर पर रुपये बदलवाते हैं तो कुछ फीस या कमीशन कट सकता है. ऐसे में आपके 100 रुपये की वैल्यू 156 से 159 नेपाली रुपये तक ही रह जाती है. हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि 10 सितंबर तक 1 भारतीय रुपया लगभग 1.61 नेपाली रुपये के बराबर था. इस हिसाब से 100 रुपये की कीमत करीब 161 नेपाली रुपये तक हो सकती है.

नेपाल में 1932 से नेपाली रुपया चलन में आया. उससे पहले वहां चांदी का मोहर यानी मोहरू इस्तेमाल होता था. 1993 में नेपाल ने अपने रुपये को भारतीय रुपये से जोड़ दिया और उस समय से ही 1 भारतीय रुपया = 1.60 नेपाली रुपये का एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया, जो आज भी लागू है.

नेपाल में भारतीय रुपये की अहमियत

नेपाल में भारतीय रुपये का खास महत्व है क्योंकि दोनों देशों के बीच न सिर्फ कारोबार बल्कि लोगों की आवाजाही भी बड़ी संख्या में होती है. भारत से हर साल हजारों लोग नेपाल घूमने जाते हैं और वहां काम करने वाले भारतीय भी बड़ी संख्या में रहते हैं. ऐसे में भारतीय रुपये की वैल्यू जानना आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है.

