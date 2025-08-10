कार हो गई पुरानी, बेचें या स्क्रैप में दें? कहां होगा फायदा? दूर करें अपना हर कंफ्यूजन...

विज्ञापन
अगर आपकी कार की कंडीशन अभी ठीक है तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, अगर वहीं कार की कंडीशन चलाने लायक नहीं है, पैसा लग रहा है तो इसे फिर स्क्रैप में दे सकते हैं. 

  • पुरानी कार को बेचने पर अच्छी कंडीशन में ज्यादा पैसे मिलने के साथ परिवार के सदस्य को बेचने की सुविधा होती है
  • खराब स्थिति में कार बेचने पर पैसे कम मिल सकते हैं और खरीदार खोजने में समय लग सकता है
  • स्क्रैप करने पर कार के वजन के अनुसार कुछ राशि मिलती है और नई कार पर सरकारी छूट भी मिलती है
अगर आपकी कार पुरानी हो गई है और आप इस कंफ्यूजन में हैं कि इसे स्क्रैप में दें या बेचें, तो ये खबर आपके लिए ही है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं. दरअसल पुरानी गाड़ी को बेचने और स्क्रैप में देने पर फायदे और नुकसान दोनों ही हैं. अगर कार की कंडीशन अभी अच्छी है, ज्यादा जेब पर भारी नहीं पड़ रही है तो उसे बेचा जा सकता है. स्थिति अच्छी है तो पैसे भी बढ़िया मिल जाएंगे. अगर वहीं कंडीशन ठीक नहीं है तो स्क्रैप की तरफ आप जा सकते हैं, जिससे दूसरी नई गाड़ी लेने पर कुछ सरकारी छूट का फायदा उठाया जा सकता है. 

सबसे पहले बात करते हैं कि कार को अगर आप बेचने के लिए जाते हैं तो क्या फायदे हो सकते हैं. हां, इसके लिए आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. 

सेल के फायदे:

  • पहला फायदा तो यही कि स्क्रैप के मुकाबले सेल करने पर पैसे अच्छे मिल जाएंगे. 
  • अपने फैमिली मेंबर या मन के हिसाब से किसी को भी सेल कर सकते हैं.

नुकसान:

  • अगर गाड़ी की स्थिति ठीक नहीं है तो पैसे उम्मीद से कम ही मिल पाएंगे
  • खरीदार को सर्च करने में समय लग सकता है.
  • ऑनरशिप ट्रांसफर होती है तो कुछ कागजी प्रक्रिया से आपको दो-चार होना पड़ेगा.

अब बात करते हैं स्क्रैप की. मान लीजिए आपकी गाड़ी बिल्कुल चलाने की स्थिति में नहीं है. कोई खरीदार नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं. 

स्क्रैप के फायदे:

  • स्क्रैप करने पर सेल के मुकाबले पैसे कम मिलते हैं, पर अगर आपकी कारी की बॉडी मजबूत है तो वजन के हिसाव से आप यहां कुछ भरपाई कर सकते हैं.
  • स्क्रैप के लिए जाने पर सरकार नई कार खरीदने पर एक्स-शोरूम की कीमत में 5 फीसदी का डिस्काउंट देती है.
  • साथ ही नई कार लेने पर 25% तक रोड टैक्स से भी बचा जा सकता है. 
  • इसके अलावा सरकार ने हाल के समय में स्क्रैप प्रोसेस को बहुत हद तक आसान बनाया है.

नुकसान:

  • स्क्रैप पॉलिसी की तरफ जानें का एक ही नुकसान है और वो है कम पैसे मिलना. 

ऐसे में अगर आपकी कार की कंडीशन अभी ठीक है तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, अगर वहीं कार की कंडीशन चलाने लायक नहीं है, पैसा लग रहा है तो इसे फिर स्क्रैप में दे सकते हैं. 

