How to check LPG in cylinder : रसोई में खाना बनाते समय अगर अचानक गैस खत्म हो जाए, तो पूरी प्लानिंग गड़बड़ा जाती है. खासकर सुबह की जल्दी या मेहमानों के आने पर यह परेशानी और बढ़ जाती है. अक्सर हमें अंदाजा ही नहीं होता कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि आपके एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस बची है. इसके लिए किसी मशीन या टेक्निकल ज्ञान की भी जरूरत नहीं.



1. गीले कपड़े वाला तरीका (Wet Cloth Method)



यह सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका माना जाता है. एक गीला कपड़ा लेकर सिलेंडर के ऊपर से नीचे तक लपेट दें. एक-दो मिनट बाद कपड़ा हटा दें. सिलेंडर की बॉडी पर जहां तक नमी जल्दी सूख जाती है, उसके नीचे वाला हिस्सा गैस से भरा होता है. ऊपर वाला हिस्सा खाली होने की वजह से जल्दी सूख जाता है. जहां ठंडा और गीला हिस्सा दिखे, समझिए वहां तक गैस मौजूद है.



2. वजन से अंदाजा लगाना (Checking by Weight)

हर एलपीजी सिलेंडर पर उसका खाली वजन लिखा होता है, जिसे टेयर वेट (Tare Weight) कहते हैं. अगर आपके पास वेट मशीन है, तो सिलेंडर को तौल लें. कुल वजन में से टेयर वेट घटा दें. जो वजन बचेगा, वही सिलेंडर में बची गैस का वजन होगा. आमतौर पर घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो गैस भरी होती है.



3. गैस फ्लेम से संकेत (Flame Indicator Method)

अगर चूल्हे की लौ पहले जैसी तेज नहीं जल रही, खाना देर से पक रहा है या बार-बार फ्लेम धीमी हो रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि गैस खत्म होने वाली है. हालांकि यह तरीका पूरी तरह सटीक नहीं होता, लेकिन शुरुआती संकेत जरूर देता है.



4. गैस लेवल इंडिकेटर डिवाइस (Gas Level Indicator Device)

आजकल बाजार में छोटे-छोटे गैजेट्स भी मिलते हैं जो सिलेंडर के बाहर लगाकर गैस का स्तर बताने में मदद करते हैं. ये गैजेट्स मैग्नेटिक या डिजिटल हो सकते हैं.



सिलेंडर में गैस खत्म होने का इंतजार करने से बेहतर है समय रहते उसका लेवल चेक करते रहना. गीले कपड़े वाला तरीका सबसे आसान और सुरक्षित है. इससे आप बिना किसी खर्च के यह जान सकते हैं कि रसोई में गैस कितने दिन और चलेगी.





