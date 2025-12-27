कोहरे और ठंड की मार, इन राज्यों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, जानें कहां कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

December School Holidays: उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहरी को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. उत्तर भारत के कई राज्यों में स्कूलों की विंटर वेकेशन शुरू हो गई है. जबकि कुछ राज्यों में आनेवाले दिनों में विंटर वेकेशन शुरू होनेवाले हैं. पंजाब, जम्मू-कश्मीर, बिहार और रांची में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. जबकि दिल्ली और यूपी में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां शुरू होनेवाली हैं. हालांकि यूपी के कई जिलों में जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है.

पंजाब और कश्मीर में ठंड के कारण स्कूल बंद

पंजाब सरकार ने बढ़ती ठंड को देखते हुए 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है. जम्मू-कश्मीर में नवंबर से ही स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई हैं. प्री-प्राइमरी 26 नवंबर से बंद हो गए हैं. जो कि 28 फरवरी, 2026 को खुलेंगे. कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टियां 1 दिसंबर से शुरू हो गई हैं, जो कि 28 फरवरी, 2026 तक रहेंगी. वहीं कक्षा 9 से 12 के बच्चों की स्कूलों की छुट्टी 11 दिसंबर से शुरू हुई हैं. स्कूल 26 फरवरी को खुल जाएंगे.

रांची में कब खुलेंगे स्कूल

झारखंड में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रांची जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी विद्यालयों में केजी से 12वीं तक की कक्षाओं को 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद कर दिया है.

पटना में 8वीं तक के स्कूल बंद

पटना में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है. यह फैसला बढ़ती ठंड के कारण किया गया है. जिला मजिस्ट्रेट डॉ. थियागराजन एस.एम. ने शुक्रवार को जारी आदेश में पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूल सहित) में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 30 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश 27 दिसंबर (शनिवार) से लागू होकर 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा.