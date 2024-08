Gold Price Today: सोना हुआ महंगा, चांदी की चमक भी बढ़ी, जानें 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का रेट

Gold and Silver Prices Today on August 12: देश भर में सोने-चांदी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं. आज यानी 12 अगस्त, सोमवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप सोने (Gold Price in India) या फिर चांदी की खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो इससे पहले यह जान लें कि आज देश के अलग-अलग शहरों में सोना और चांदी किस भाव पर मिल रहा है. यहां हम आपको सोने-चांदी का ताजा भाव (Latest Gold Rate In India) बताने जा रहे हैं...

देश के प्रमुख शहरों में सोने का भाव (Gold Rate Today)

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 70,460 रुपये और 22 कैरेट सोना 64,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई में 24 कैरेट सोना 70,310 रुपये और 22 कैरेट सोना 64,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

कोलकाता में 24 कैरेट सोना 70,310 रुपये और 22 कैरेट सोना 64,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

चेन्नई में 24 कैरेट सोना 70,310 रुपये और 22 कैरेट सोना 64,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

MCX पर सोने का भाव (Gold Rate Today)

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) पर आज सोने के भाव (Today Gold Rate) में तेजी देखने को मिल रही है. 4 अक्टूबर 2024 की डिलीवरी वाला सोना (Gold Rate Today In India) 4:04 बजे के करीब 276 रुपये यानी 0.39 % चढ़कर 70171 पर आ गया.इससे पहले दिन सोना का बंद भाव

69895 था.

MCX पर चांदी की कीमत (Silver Rate Today)

इसके अलावा, आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी की कीमत (Today Silver Rate) में तेज उछाल देखी जा रही है. 5 सितंबर 2024 की डिलीवरी वाली चांदी 1010 रुपये (1.25%) की बढ़त के साथ 81553 पर ट्रेड कर रही है. बीते दिन चांदी 80543 पर बंद हुआ था.

ग्लोबल मार्केट में सोना-चांदी हुआ सस्ता (Gold Silver Price Today)

ग्लोबल मार्केट में सोने-चांदी (Gold Silver Prices) की कीमतों में सोमवार को मामूली गिरावट आई. स्पॉट गोल्ड (Spot Gold ) 0.13 प्रतिशत गिरकर 2,427.86 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि यूएस गोल्ड फ्यूचर्स (US Gold Futures) 0.3 प्रतिशत गिरकर 2,466.40 डॉलर पर आ गया. वहीं, स्पॉट चांदी (Spot Silver) 0.3 प्रतिशत गिरकर 27.36 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.