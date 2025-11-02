Gold-Silver Investment: धनतेरस, दिवाली पर खरीद लिया सोना, अब ऐसे करें इस्तेमाल, घर बैठे होगी कमाई

Gold-Silver Investment: इस बार धनतेरस और दिवाली पर लोगों ने जमकर सोना खरीदा. भाव को लेकर सोने-चांदी ने रिकॉर्ड ही बना दिया. सोने की कीमतें 2 लाख के ऑलटाइम हाई लेवल पर पहुंच गईं. इस त्योहारी सीजन के दौरान कुल खरीदारी का अनुमान ₹1 लाख करोड़ रहा, जिसमें सोने और चांदी का हिस्सा अकेले ₹60,000 करोड़ था, जो पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा है. अब सोना तो खरीद लिया पर इसका कैसे इस्तेमाल करें, जिससे आने वाले समय में यह निवेश कई गुना पैसा बनाकर दे. इस खबर में आपको बताते हैं कि खरीदे हुए सोने का इस्तेमाल आप कहां-कहां कर सकते हैं.

गहनों से हटकर, निवेश पर ध्यान दें

पारंपरिक रूप से हम दिवाली पर गहने खरीदते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि हमें इसे सिर्फ भावनात्मक खरीद के बजाय एक प्लान के अनुसार इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए.

सोने के गहनों पर मेकिंग चार्ज और GST लगता है, जो इसे बेचने पर आपकी कमाई को कम कर देता है.

अगर आपका टारगेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन देखें. इनमें चोरी का डर नहीं होता और आप 24 कैरेट शुद्धता में छोटी-छोटी मात्रा में भी निवेश कर सकते हैं.

गोल्ड लोन का करें इस्तेमाल

अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो सोना बेचना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए. इसकी जगह आप गोल्ड लोन ले सकते हैं.

गोल्ड लोन लेना आसान और तेज होता है, क्योंकि इसमें बैंक आपके सोने को गिरवी रखकर तुरंत पैसा दे देते हैं.

यह अक्सर पर्सनल लोन की तुलना में कम ब्याज दर पर मिलता है, क्योंकि यह एक सेफ लोन होता है.

आपका सोना बैंक या NBFC के पास सेफ रहता है और लोन चुकाने के बाद आपको वापस मिल जाता है. RBI के नियमों के अनुसार, बैंक आमतौर पर सोने के बाजार मूल्य का 85% तक लोन दे सकते हैं.

सरकारी स्कीम का लाभ उठाएं

अगर आपका सोना घर में बेकार पड़ा है, तो आप उसे बैंक में जमा करके ब्याज कमा सकते हैं. दरअसल GMS के तहत, आप अपने सोने के आभूषण या सिक्कों को बैंक के पास जमा कर सकते हैं. जमा किए गए सोने पर आपको सालाना 2.25% से 2.5% तक ब्याज मिलता है. अवधि पूरी होने पर आप या तो अपना सोना वापस ले सकते हैं या कैश ले सकते हैं.

गोल्ड लीजिंग का ले सकते हैं फायदा

जो लोग अपना सोना बेचना नहीं चाहते, लेकिन उससे कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्ड लीजिंग एक नया ऑप्शन है. यानी आप अपने सोने को ज्वैलर्स को लीज पर दे सकते हैं, जो इसे काम में लेते हैं. यानी बिना कुछ किए भी आपका सोना आपके लिए पैसा कमाता है.