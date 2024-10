हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, बिहार-यूपी में सस्ता, जानें रेट

Petrol And Diesel Rate In India Today: देश भर में आज यानी 8 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं. सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के रेट (Petrol Diesel Rates) अपडेट कर दिए हैं. जिसके मुताबिक, आज राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल के रेट स्थिर हैं. हालांकि, राज्य स्तर पर बिहार-यूपी सहित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता हो गया है. लेकिन कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल महंगा भी हुआ है. हरियाणा विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजों (Haryana Assembly Election Results 2024) के ऐलान से पहले यहां आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं.

पेट्रोल और डीजल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है. गाड़ी चलाने से लेकर बिजली बनाने तक में इनका इस्तेमाल हर जगह होता है. ऐसे में गाड़ी में तेल भरवाने से पहले यह पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिल रहा है.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का रेट (Petrol-Diesel Price Today)

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

बिहार-यूपी सहित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता

बिहार में पेट्रोल-डीजल सस्ता हो गया है. बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 5 पैसे घटकर 107.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 5 पैसे घटकर 93.84 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. यूपी में पेट्रोल 14 पैसे घटकर 94.56 रुपये प्रति लीटर और डीजल 15 पैसे घटकर 87.64 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 32 पैसे घटकर 103.87 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 31 पैसे घटकर 90.42 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

वहीं, हरियाणा में पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 95.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल 11 पैसे बढ़कर 88.19 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमत घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको पेट्रोल पंप पर जाने की ज़रूरत नहीं है.