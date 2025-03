PIB Fact Check: क्या अप्रैल से हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे बैंक? जान लीजिए सच्चाई

हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि अप्रैल 2025 से देश भर में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन बैंकों में कामकाज होगा और शनिवार-रविवार को बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों के तहत किया जाएगा. इस खबर के वायरल होने के बाद बैंक ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई.

लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सच में बैंकों का वर्किंग वीक बदलने वाला है? सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस खबर की पूरी सच्चाई फैक्ट चेक में दी है.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस दावे को गलत बताया है. PIB ने स्पष्ट किया कि RBI ने बैंकों के लिए 5-दिन के वर्किंग वीक को लेकर कोई नया नियम जारी नहीं किया है. PIB फैक्ट चेक के अनुसार, "लोकमत टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अप्रैल से बैंकिंग सेक्टर में 5-दिन का वर्क वीक लागू होगा. यह दावा फर्जी है."

