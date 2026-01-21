EPFO Face-ID: अब सिर्फ एक सेल्फी से एक्टिवेट होगा PF अकाउंट, जानें घर बैठे खुद UAN जेनरेट करने का तरीका

अब PF अकाउंट से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी भी खत्म होने वाली है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ा डिजिटल कदम उठाते हुए Face Authentication Technology (FAT) आधारित नई सुविधा लॉन्च की है. इस सुविधा के तहत अब कर्मचारी सिर्फ एक सेल्फी के जरिए अपना UAN (Universal Account Number) खुद जनरेट और एक्टिवेट कर सकते हैं.

मतलब अब कंपनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, न कोई लंबी प्रक्रिया है और न ही बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे. यह कदम EPFO को और तेज, पारदर्शी और मेंबर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव माना जा रहा है.

क्या है EPFO की फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस?

अब तक UAN जनरेट करने की जिम्मेदारी कंपनी की होती थी. इसके बाद कर्मचारी को अलग से UAN एक्टिवेट करना पड़ता था. इस प्रक्रिया में देरी, गलत जानकारी लिंक होना और तकनीकी दिक्कतें आम थीं.इसी समस्या को दूर करने के लिए EPFO ने 8 अप्रैल 2025 से Face Authentication Technology के जरिए Self-UAN Generation की सुविधा शुरू की.इस सिस्टम में कर्मचारी अपने आधार से जुड़े चेहरे की पहचान (Face ID) के जरिए खुद ही UAN जनरेट कर सकता है और उसी समय उसे एक्टिवेट भी कर सकता है.

सिर्फ एक सेल्फी से कैसे जेनरेट और एक्टिव होगा आपका UAN?

सरकार के UMANG ऐप पर जाएं

Self-UAN Generation या Face Authentication का विकल्प चुनें

अपना आधार नंबर दर्ज करें

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें

मोबाइल या लैपटॉप कैमरे से लाइव सेल्फी लें

सिस्टम चेहरे की पहचान को आधार डाटा से मिलाता है और वेरीफाई होते ही UAN जनरेट और एक्टिवेट हो जाता है.

ये प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए

कैमरा साफ हो और अच्छी रोशनी में सेल्फी लें

चेहरा साफ दिखाई दे, मास्क या चश्मा न पहनें

इस बदलाव की क्यों पड़ी जरूरत?

पहले PF सदस्यों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि UAN जनरेशन पूरी तरह कंपनी पर निर्भर थी और कई बार गलत Member ID का UAN से लिंक हो जाता था. इसके अलावा नाम, जन्मतिथि या जेंडर जैसी छोटी-सी गलती को सुधारने में भी महीनों लग जाते थे, जिससे PF क्लेम, ट्रांसफर और विड्रॉल की प्रोसेस में काफी देरी होती थी. Face Authentication सिस्टम लागू होने के बाद इन समस्याओं को काफी हद तक दूर कर दिया गया है.

फेस-आईडी का अब तक क्या असर रहा?

EPFO के अनुसार, फेस-आईडी आधारित नई व्यवस्था का असर अब साफ दिखाई देने लगा है.

2025 के अंत तक करीब 50 लाख नए UAN फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जनरेट किए गए, जिससे सदस्यों की पहचान प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो गई. इसके अलावा 2.59 लाख Member ID को सदस्यों ने खुद डी-लिंक किया, जिससे गलत लिंकिंग की समस्या कम हुई.वहीं 32 लाख से ज्यादा प्रोफाइल करेक्शन सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं. इन सभी बदलावों के चलते PF सिस्टम अब पहले से ज्यादा साफ, सटीक और भरोसेमंद बन गया है.

PF विड्रॉल और क्लेम भी हुए आसान

Face-ID के साथ-साथ EPFO ने हाल में कई और बड़े सुधार किए हैं.अब PF निकालने के सभी नियमों को आसान बनाकर एक ही नियम में शामिल कर दिया गया है.

मेंबर अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं

बीमारी, मकान, शादी और पढ़ाई के लिए ₹5 लाख तक का एडवांस ऑटो-प्रोसेस की सुविधा.

लगभग 50% PF क्लेम अब बिना मानवीय दखल के निपट रहे हैं.

नौकरी बदलते ही ऑटो PF ट्रांसफर

जनवरी 2025 से नौकरी बदलते ही PF अकाउंट अपने-आप नई कंपनी में ट्रांसफर (Automatic PF Transfer on Job Change)हो जाता है. इसमें न कर्मचारी को कोई आवेदन करना पड़ता है और न ही कंपनी को कोई अलग प्रक्रिया करनी होती है.

बैंक, पासबुक और पेंशन सुविधाओं में नए बदलाव

बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन अब नियोक्ता की मंजूरी के बिना की जा सकती है.

ऑनलाइन क्लेम में चेक की स्कैन कॉपी की जरूरत खत्म हो गई.

Passbook Lite सीधे मेंबर पोर्टल पर उपलब्ध है

पेंशनर्स के लिए Centralised Pension Payment System से किसी भी बैंक में पेंशन की व्यवस्था की गई है.

पेंशनर्स घर बैठे Digital Life Certificate जमा कर सकते हैं.

EPFO की फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस ने PF सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है. अब सिर्फ एक सेल्फी से UAN जनरेट और PF अकाउंट एक्टिवेट करना मुमकिन है. यह सुविधा न केवल समय बचाती है, बल्कि कर्मचारियों को उनके PF अकाउंट पर सीधा कंट्रोल भी देती है. डिजिटल इंडिया की दिशा में यह कदम EPFO के इतिहास में एक बड़ा और भरोसेमंद बदलाव साबित हो रहा है.