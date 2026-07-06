मुंबई सेंट्रल डिवीजन में बारिश के कारण एक दर्जन ट्रेन प्रभावित, कैंसिल और रीशेड्यूल रेल की लेटेस्ट लिस्ट देखें

Indian Railway: मुंबई में बारिश की वजह से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारी बारिश की वजह से सबसे अधिक यातायात प्रभावित हो रहा है. सोमवार (6 जुलाई) को मुंबई समेत आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव देखने को मिला. इसके साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी कई जल भराव देखने को मिला है. जहां एक ओर वेस्टर्न रेल की रफ्तार प्रभावित हुई है. दूसरी ओर मुंबई सेंट्रल डिवीजन में भी रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ है. ऐसे में भारतीय रेल इस रूट में कई ट्रेनों का रास्ता बदला है, जबकि कई ट्रेन को कैंसिल और रीशेड्यूल कर दिया है.

मुंबई सेंट्रल डिवीजन से जुड़े ट्रेनों के समय में बदलाव और कैंसिल ट्रेन को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने इसकी ताजा जानकारी साझा की है. रेलवे ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी यात्रियों और आम लोगों को दी है. जिससे की उन्हें पहले से ट्रेन की जानकारी हो और परेशानी कम हो सके.

इन ट्रेनों को किया गया है कैंसिल

गाड़ी संख्या 22915, बान्द्रा टर्मिनस-हिसार 6 जुलाई को रद्द रहेगी.

गाड़ी संख्या 22916, हिसार-बान्द्रा टर्मिनस 7 जुलाई को रद्द रहेगी.

गाड़ी संख्या 22933, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर 6 जुलाई को रद्द रहेगी.

गाड़ी संख्या 22934, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस 7 जुलाई को रद्द रहेगी.

गाड़ी संख्या 09706, बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर रेलसेवा 6 जुलाई को रद्द रहेगी.

रीशड्यूल की गई ट्रेनों की लिस्ट