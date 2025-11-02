Digital Voter ID for Bihar Election: बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी तेज है. पहले चरण की वोटिंग में बस कुछ दिन बचे हैं. पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है और फिर दूसरे चरण में 11 नवंबर को. वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड एक अहम दस्‍तावेज है. चुनाव आयोग की ओर से डिजिटल वोटर आईडी की भी सुविधा दी जाती है. जमाना, डिजिटल का है, तो क्‍यों न इसे डिजिटली भी सेव रखा जाए. आप चाहें तो इसे अपने मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर प्रिंट करा कर पहचान के प्रमाण के तौर पर इसका इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं.

बिहार के लाखों वोटर्स, जो दिल्‍ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्‍ट्र या बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्‍य-शहर में कार्यरत हैं, उनमें बड़ी संख्‍या में लोग दिवाली-छठ पर घर-गांव गए हुए हैं. बहुत-से लोग जो, वोटिंग के लिए बिहार में रुके हैं, वे वोटर आईडी या अन्‍य वैध डॉक्‍युमेंट के जरिये मतदान कर सकेंगे.

डिजीलॉकर से डाउनलोड करें वोटर आईडी

अब वो जमाना नहीं रहा कि हर काम के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्‍कर लगाने पड़े. आधार, पैन, जन्‍म प्रमाण पत्र, आय, आवासीय या जाति प्रमाण पत्र वगैरह के लिए ऑनलाइन आवेदन करना काफी होता है. इसी तरह वोटर आईडी कार्ड भी डिजिटल रूप में आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है. केंद्र सरकार की डिजीलॉकर (DigiLocker) सुविधा के जरिये तो इसे मोबाइल में ही डाउनलोड और सुरक्षित रखना आसान हो गया है. DigiLocker में आप अपना आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट, अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कई अहम दस्‍तावेज सुरक्षित रख सकते हैं. वोटर आईडी डाउनलोड करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं.

DigiLocker पर स्‍टेप बाय स्‍टेप तरीका

1. नया अकाउंट बनाएं:

अगर आपने अभी तक DigiLocker पर अकाउंट नहीं बनाया है तो digilocker की वेबसाइट (https://digilocker.gov.in/) पर जाएं. यहां अपने मोबाइल नंबर से नया अकाउंट बनाएं.

2. मोबाइल नंबर वेरिफाई करें:

रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा. उसे डालकर पुष्टि करें.

3. प्रोफाइल सेट करें:

अब नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर डालकर अकाउंट सेटअप पूरा करें.

4. इश्‍यूड डॉक्‍युमेंट सेक्‍शन:

लॉगिन करने के बाद बाईं ओर मेनू में 'Issued Documents' टैब पर क्लिक करें और सेक्शन खोलें.

5. ECI का चयन करें:

यहां सरकारी विभागों की लिस्ट में से 'Election Commission of India' को सिलेक्ट करें.

6. अपना वोटर आईडी देखें, डाउनलोड करें:

आयोग चुनने के बाद आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा. यदि सिस्टम अतिरिक्त जानकारी मांगता है तो निर्देशों के अनुसार डिटेल्स वेरिफाई करें. इसके बाद 'Download' या 'Save' बटन दबाकर कार्ड अपने डिवाइस में सेव कर लें.

7. सुरक्षित रखें और कभी भी एक्सेस करें:

एक बार डाउनलोड करने के बाद आपका वोटर आईडी DigiLocker अकाउंट में हमेशा के लिए सेव रहेगा. जरूरत पड़ने पर आप इसे देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं.

सिक्‍योरिटी का ध्यान रखना जरूरी

डिजिलॉकर सुविधा के जरिये आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए. आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें, ताकि कोई आपके डॉक्‍युमेंट्स तक नहीं पहुंच सके और गलत इस्‍तेमाल न करे. बता दें कि वोटिंग के लिए ऑरिजिनल वोटर आईडी पास में होना जरूरी है. डिजिटल वोटर आईडी को लेकर चुनाव आयोग का कोई ताजा स्‍पष्‍टीकरण सामने नहीं आया है.