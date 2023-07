दिल्ली हाईकोर्ट से होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका, सर्विस टैक्स को लेकर 1 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट का होटल और रेस्त्रां एसोसिएशन पर जुर्माना.

Delhi High court order on Service Charge Rules for Hotels & Restaurants: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) ने सेवा कर (सर्विस चार्ज) से संबंधित अपने निर्देशों का पालन न करने पर नेशनल रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (National Restaurant Association of India NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्त्रां एसोसिएशन ऑफ इडिया (Federation of Hotel & Restaurant Associations of India FHRAI) पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है. आदेश के अनुसार इस जुर्माने का भुगतान उपभोक्ता मामले के विभाग (Department of Consumer Affairs), भारत सरकार को एसोसिएशन को करना है. गौरतलब है कि सीसीपीए दिशानिर्देश जारी होने के बाद से सर्विस चार्ज के खिलाफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर 4,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं.