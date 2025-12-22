Debit Card Insurance: ATM कार्ड के साथ मिलता है लाखों का फ्री इंश्योरेंस, जानें कैसे मिलेगा फायदा? ये रहा क्लेम करने का सही तरीका

ATM–Debit Card Insurance: आज के समय में एटीएम और डेबिट कार्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. कैश निकालने से लेकर शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट तक, हर जगह इनका इस्तेमाल होता है. लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि उनके डेबिट कार्ड के साथ लाखों रुपये का इंश्योरेंस कवर भी जुड़ा होता है. हैरानी की बात यह है कि जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग इस सुविधा का कभी फायदा ही नहीं उठा पाते.

डेबिट कार्ड पर कौन सा बीमा मिलता है? (Insuranc on Debit Cards)

ज्यादातर बैंकों के डेबिट कार्ड पर दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) और कई मामलों में जीवन बीमा कवर (Life Insurance Cover) भी मिलता है. यदि कार्डधारक के साथ कोई गंभीर दुर्घटना या अनहोनी हो जाती है, तो इस बीमा का लाभ उनके परिवार या नॉमिनी को मिल सकता है.

बीमा के लिए जरूरी शर्त क्या है?

इस इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट उठाने के लिए एक अहम शर्त होती है. आमतौर पर कार्ड होल्डर को पिछले 45 दिनों के भीतर कम से कम एक बार डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी होता है. यदि लंबे समय से कार्ड इस्तेमाल में नहीं है, तो बीमा कवर मान्य नहीं माना जाता.

कौन-कौन से बैंक देते हैं यह सुविधा?

भारत के कई बड़े बैंक अपने डेबिट कार्ड पर यह इंश्योरेंस सुविधा देते हैं, जिनमें शामिल हैं:

SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)

HDFC Bank

ICICI Bank

Kotak Mahindra Bank

हर बैंक और कार्ड कैटेगरी के हिसाब से बीमा राशि (Insurance Amount) अलग-अलग होती है.

SBI डेबिट कार्ड पर कितना कवर मिलता है?

चलिए जानते हैं कि SBI Gold ATM Card और SBI Premium Debit Card पर कितना इंश्योरेंस मिलता है.

SBI Gold ATM Card

हवाई दुर्घटना में मृत्यु: ₹4 लाख

गैर-हवाई दुर्घटना में मृत्यु: ₹2 लाख

SBI Premium Debit Card

हवाई दुर्घटना में मृत्यु: ₹10 लाख

गैर-हवाई दुर्घटना में मृत्यु: ₹5 लाख

अन्य बैंकों में भी कार्ड के प्रकार के मुताबिक यह राशि बदलती रहती है.

डेबिट कार्ड बीमा क्लेम कैसे करें? (How to Claim Debit Card Insurance?)

इस बीमा को क्लेम करने की प्रक्रिया काफी आसान होती है:

दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को बैंक शाखा या कस्टमर केयर से संपर्क करना होता है

जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे: मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो)

इसके बाद बैंक बीमा कंपनी से संपर्क कर क्लेम की प्रक्रिया पूरी करता है

ज्यादातर लोग या तो इस बीमा के बारे में जानते नहीं हैं, या फिर कार्ड इस्तेमाल की शर्तों को नजरअंदाज कर देते हैं. सही जानकारी और समय पर कदम उठाकर इस इंश्योरेंस को आसानी से क्लेम किया जा सकता है.

डेबिट कार्ड सिर्फ पैसे निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ सुरक्षा कवच भी होता है. थोड़ी सी जागरूकता आपके परिवार को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा दे सकती है