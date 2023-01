चैट जीपीटी (Chat GPT) क्या है जिससे गूगल को भी लगेगा डर, कई लोग हो गए हैं फैन

Chat GPT का तेजी से विस्तार हो रहा है.

Chat GPT : All about Chat GPT, what is it and how it works: चैट जीपीटी (Chat GPT) क्या है... बहुत से लोगों ने इस नाम को सुना होगा. लेकिन इस्तेमाल नहीं किया होगा. करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसका नाम भी नहीं मालूम होगा. Chat GPT Kya hai (what is chat GPT) लिखकर लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं. Chat GPT (चैट जीपीटी) को इंग्लिश में चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर (Chat Generative Pretrained Transformer) कहते हैं. इसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Open AI) द्वारा बनाया गया है. आम बोलचाल की भाषा में इसे ऐसे समझा जा सकता है. Chat GPT एक प्रकार का चैट बोट है. यानि ऐसा bot जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझ कर विस्तार से जवाब तैयार कर देता है. जवाब तैयार कर रहा है. समझ जाइए. सर्च करके सामने नहीं ला रहा है जैसा कि गूगल करता है. गूगल सर्च इंजन है और उसकी उपयोगिता वहीं तक है. प्रयोग करने वाले बताते हैं कि Chat GPT से कोई भी सवाल किया जा सकता है और यह एआई के माध्यम से तैयार जवाब लिखकर देता है. यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट के इस एप्लीकेशन से गूगल को कुछ खतरा तो महसूस हो रहा होगा.