Car Insurance Tips: इंश्योरेंस शोरूम से लें या ऑनलाइन? जानें कहां बचेंगे पैसे

Car Insurance Tips: जब आप नई कार खरीदते हैं तो शोरूम वाले ज्यादातर भारी-भरकम इंश्योरेंस प्रीमियम थमा देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही इंश्योरेंस बाहर से या ऑनलाइन लेने पर हजारों रुपये बच सकते हैं? जैसा आप जानते हैं कि कार इंश्योरेंस खरीदने के दो रास्ते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन. दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. आइए समझते हैं कि आपके बटुए के लिए कौन सा रास्ता सही है.

ऑनलाइन इंश्योरेंस

पहले बात करते हैं ऑनलाइन मोड वाले इंश्योरेंस की. दरअसल आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑनलाइन इंश्योरेंस सबसे पॉपुलर हो रहा है. इसके कुछ बड़े फायदे हैं, जैसे-

ऑनलाइन इंश्योरेंस में कोई एजेंट नहीं होता, इसलिए कंपनी कमीशन का पैसा सीधे ग्राहक को डिस्काउंट के तौर पर दे देती है. यह ऑफलाइन की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है.

आप एक ही स्क्रीन पर 10 कंपनियों के प्लान और उनके ऐड-ऑन्स की तुलना कर सकते हैं.

यहां कोई सेल्समैन आपको खास पॉलिसी लेने के लिए मजबूर नहीं करता. आप अपनी मर्जी के मालिक हैं.

बस कुछ क्लिक्स और पेमेंट... आपकी पॉलिसी आपकी ईमेल आईडी पर.

ऑफलाइन इंश्योरेंस

अगर आप तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पुराना तरीका (एजेंट या डीलर) आपके काम आ सकता है. इस मोड के फायदे की बात करें तो-

एजेंट आपकी तरफ से सारा फॉर्म भरता है और डॉक्यूमेंट्स जमा करता है. ऐसे में आपको कोई भी पेपरवर्क नहीं करना होता.

कई लोग मानते हैं कि क्लेम के समय एजेंट की पहचान काम आती है, जिससे प्रोसेस थोड़ा आसान हो सकता है.

आप एजेंट से आमने-सामने बैठकर अपनी जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी को बेहतर समझ सकते हैं.

कहां होती है गलती

अक्सर लोग कार शोरूम से ही इंश्योरेंस ले लेते हैं क्योंकि वो काफी आसान प्रोसेस है. लेकिन ध्यान रहे, डीलर का कमीशन बहुत ज्यादा होता है. अगर आप वही पॉलिसी ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको 30% से 50% तक का अंतर दिख सकता है.

कैसे चुनें बेस्ट रास्ता

अगर आप स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं. यहां आप इंजन प्रोटेक्शन जैसे कवर खुद चुन सकते हैं और बड़ी सेविंग कर सकते हैं. और अगर आप प्रीमियम के रूप में एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं, तो ही ऑफलाइन या डीलर के पास जाएं. इंश्योरेंस कहीं से भी लें, लेकिन कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करना न भूलें. कम दाम के चक्कर में ऐसी कंपनी न चुनें जो क्लेम के वक्त हाथ खड़े कर दे.

