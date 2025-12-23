विज्ञापन
विशेष लिंक

Pay as You Drive Insurance: कार इंश्‍योरेंस का ये वाला फॉर्मूला जान लिया तो प्रीमियम पर बचेगा मोटा पैसा

मौजूदा दौर में कई भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां इस पॉलिसी को ऑफर कर रही हैं. इस पॉलिसी में प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है कि आप सालभर में अपनी कार कितने किलोमीटर चलाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Pay as You Drive Insurance: कार इंश्‍योरेंस का ये वाला फॉर्मूला जान लिया तो प्रीमियम पर बचेगा मोटा पैसा
Car Insurance

भारत में अभी तक कार इंश्योरेंस का तरीका लगभग एक जैसा रहा है. इसके तहत ग्राहक हर साल एक फिक्स्ड प्रीमियम चुकाते हैं, जो गाड़ी के प्रकार, उसकी उम्र, इंजन कैपेसिटी और रजिस्ट्रेशन के शहर जैसे फैक्टर्स पर आधारित होता है. लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार बहुत कम चलाता है, तो क्या उसे भी रोज कार चलाने वाले जितना ही प्रीमियम देना चाहिए? इसी सोच से “pay as you drive” यानी जितना कार चलाओ, उतने प्रीमियम की पेमेंट करो, जैसी पॉलिसी सामने आई है.

मौजूदा दौर में कई भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां इस पॉलिसी को ऑफर कर रही हैं. इस पॉलिसी में प्रीमियम इस बात पर निर्भर करता है कि आप सालभर में अपनी कार कितने किलोमीटर चलाते हैं.

कैसे काम करती है pay as you drive पॉलिसी?

pay as you drive पॉलिसी के तहत कंपनियां ग्राहकों को किलोमीटर के हिसाब से प्रीमियम चुकाने का ऑप्शन देती हैं. उदाहरण के लिए, आप साल में 3,000 या 5,000 किलोमीटर तक की ड्राइविंग के लिए पॉलिसी खरीद सकते हैं, जिसका प्रीमियम सामान्य पॉलिसी के मुकाबले कम होगा. इस दौरान कुछ बीमा कंपनियां कार में टेलीमैटिक्स डिवाइस या GPS ट्रैकर लगाती हैं, जबकि कुछ मोबाइल ऐप के जरिए माइलेज रिकॉर्ड करती हैं. इस बीच निर्धारित लिमिट पार होते ही ग्राहक को या तो एक्स्ट्रा कवर लेना होता है या फिर पॉलिसी सामान्य इंश्योरेंस में बदल जाती है, जिसमें ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है.

क्या वाकई होती है बचत?

pay as you drive पॉलिसी खासतौर पर कम गाड़ी चलाने वालों के लिए तैयार की गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके पास एक से ज्यादा कारें हैं, लेकिन वे ज्यादातर केवल एक ही कार चलाते हैं. अगर आपकी कार साल में 6,000 से 7,000 किलोमीटर से कम चलती है, तो आप सामान्य कार इंश्योरेंस के मुकाबले 10% से 25% तक प्रीमियम बचा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सालाना 12,000 रुपए का प्रीमियम देता है, तो उसे करीब 2,000-3,000 रुपए तक की बचत हो सकती है.

क्या आपको यह पॉलिसी लेनी चाहिए?

अगर आप बहुत कम ड्राइव करते हैं, तो pay as you drive पॉलिसी एक समझदारी भरा विकल्प हो सकती है. यह कम इस्तेमाल करने वालों को फायदा देती है. हालांकि, जिन परिवारों का ड्राइविंग पैटर्न अचानक बदल सकता है, जैसे लंबी छुट्टियों में यात्रा, ऑफिस आना-जाना शुरू होना या किसी इमरजेंसी में ज्यादा गाड़ी चलाना, उनके लिए यह पॉलिसी महंगी भी पड़ सकती है. ऐसे मामलों में जरूरी ऐड-ऑन के साथ सामान्य कार इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा सुरक्षित और आसान विकल्प साबित हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Car Insurance, Insurance  Sector, Insurance Affordability, Car Insurance Guide, Car Insurance Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com