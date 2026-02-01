How to complain about electricity : हर महीने आने वाला बिजली का बिल घर के बजट का अहम हिस्सा होता है. लेकिन सोचिए, अगर आपके घर में बिजली की खपत सामान्य हो और फिर भी बिल जरूरत से ज्यादा आ जाए तो? अक्सर लोग इसे अपनी गलती मानकर चुपचाप बिल भर देते हैं, जबकि कई मामलों में गलती सिस्टम या मीटर की होती है. अच्छी बात ये है कि ऐसे गलत बिल को ठीक करवाने के लिए आसान तरीके मौजूद हैं. बस आपको सही प्रक्रिया पता होनी चाहिए.

पीला, काला और हरा भी होता है सोना? क्‍या होता है गोल्‍ड कैरेट, जान‍िए यहां



गलत बिल क्यों आता है? (Reasons Behind a Wrong Electricity Bill)



गलत बिजली बिल आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम वजह होती है मीटर रीडिंग में गलती. कभी मीटर रीडर गलत यूनिट नोट कर लेता है या फिर अनुमान के आधार पर बिल बना दिया जाता है.



दूसरी वजह हो सकती है खराब या पुराना मीटर, जो वास्तविक खपत से ज्यादा रीडिंग दिखाता है. कई बार पुराना बकाया (arrears) नए बिल में जुड़ जाता है या गलत स्लैब रेट लगने से बिल बढ़ जाता है. तकनीकी खराबी या डेटा एंट्री की गलती भी जिम्मेदार हो सकती है.



इसलिए सबसे पहले अपने पिछले बिल से तुलना करें और मीटर की मौजूदा रीडिंग खुद भी चेक करें.



शिकायत कैसे करें? (How to File a Complaint?)



अगर बिल आपको गलत लगता है, तो तुरंत शिकायत दर्ज करें. इसका सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन शिकायत. अपनी बिजली कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं, कंज्यूमर नंबर डालें और “Complaint” या “Grievance” सेक्शन में समस्या दर्ज करें. बिल नंबर, सही मीटर रीडिंग और समस्या साफ लिखें.



अगर ऑनलाइन सुविधा न हो तो नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत दें. कई राज्यों में टोल-फ्री नंबर और व्हाट्सऐप हेल्पलाइन भी उपलब्ध हैं. शिकायत के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.



शिकायत के बाद क्या होता है? (What Happens After You Complain?)



शिकायत मिलने के बाद विभाग मीटर और बिल की जांच करता है. जरूरत पड़े तो दोबारा रीडिंग ली जाती है या मीटर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है. अगर गलती साबित होती है तो संशोधित (Corrected) बिल जारी किया जाता है. अगर आपने पहले ज्यादा भुगतान कर दिया है, तो वह रकम आगे के बिल में एडजस्ट कर दी जाती है.



याद रखें कम खपत के बावजूद ज्यादा बिल आए तो चुप न बैठें. सही समय पर की गई शिकायत आपके हजारों रुपये बचा सकती है. जागरूक कंज्यूमर बनें और अपने अधिकार जरूर जानें.



