Bihar Voter List 2025: फाइनल लिस्ट में नाम है या नहीं? ऑनलाइन करें चेक, वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का आसान तरीका

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हलचल तेज है. सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है. इससे पहले एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में करीब 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं. हालांकि, कई लोगों के नाम इस बार फाइनल वोटर लिस्ट से हटाए भी गए हैं.

अगर आप बिहार के वोटर हैं, तो अब घर बैठे सिर्फ कुछ क्लिक में यह पता कर सकते हैं कि आपका या आपके परिवार का नाम लिस्ट में है या नहीं.

हर वोटर के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, ताकि वह चुनाव के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके. इसी को आसान बनाने के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है. अब वोटर अपनी लिस्ट ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

बिहार वोटर लिस्ट 2025 कैसे डाउनलोड करें

अगर आप अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड (Bihar Voter List Download) करना चाहते हैं, तो ceoelection.bihar.gov.in या voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर यह काम कुछ मिनटों में पूरा कर सकते हैं.

बिहार के वोटर ऐसे डाउनलोड करें लिस्ट:

सबसे पहले ceoelection.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

‘मतदाता सूची (Electoral Roll) 2025' लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र (Booth) चुनें.

स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड भरें और ‘Download Selected PDF' पर क्लिक करें.

आपके क्षेत्र की पूरी वोटर लिस्ट PDF में डाउनलोड हो जाएगी.

नेशनल पोर्टल से भी कर सकते हैं डाउनलोड

अगर आप बिहार की वोटर लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल पोर्टल (voters.eci.gov.in) या electoralsearch.eci.gov.in से देखना चाहते हैं, तो ये आसान तरीका अपनाएं...

‘Search in Electoral Roll' ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब या तो नाम, जिला, विधानसभा क्षेत्र डालें, या सीधे अपने EPIC नंबर (Voter ID) से सर्च करें.

सर्च के बाद आपकी पूरी वोटर डिटेल स्क्रीन पर दिखेगी.

फिर वापस जाकर ‘Download Electoral Roll' लिंक चुनें और बिहार राज्य व अपनी सीट सिलेक्ट कर PDF डाउनलोड करें.

मोबाइल ऐप से करें वोटर लिस्ट डाउनलोड

अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं, तो ‘Voter Helpline' ऐप या ‘NVSP App' डाउनलोड करें.

लॉगिन करने के बाद राज्य के रूप में बिहार चुनें.

फिर ‘Search in Voter List' या ‘Electoral Roll' सेक्शन में जाकर अपनी वोटर लिस्ट देखें या PDF डाउनलोड करें.

इस ऐप में EPIC नंबर, मोबाइल या ईमेल ID से लॉगिन करने की सुविधा भी है.

वोटर लिस्ट में नाम चेक करना क्यों जरूरी?

वोटर लिस्ट में बदलाव से कई बार नाम कट जाने या डुप्लिकेट रिकॉर्ड की समस्या आती है. अगर चुनाव से पहले आपने अपनी डिटेल चेक नहीं की, तो वोट डालने के दिन दिक्कत हो सकती है. इसलिए अगर आप बिहार में रहते हैं, तो अभी अपनी लिस्ट देख लें और अगर नाम नहीं है, तो तुरंत आवेदन करें, क्योंकि वोट डालने का अधिकार तभी मिलेगा जब नाम लिस्ट में दर्ज होगा.

