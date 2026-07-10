बिहार के 97 लाख लोगों के खाते में आए 1100-1100 रुपये, CM सम्राट चौधरी ने जारी किए पेंशन के 1,424 करोड़

बिहार के 97.84 लाख लोगों के लिए अच्‍छी खबर है. मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन लाभार्थियों के खाते में 1100-1100 रुपये भेजा. ये सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनमें बुजुर्ग और दिव्‍यांग जनों के अलावा विधवा महिलाएं शामिल हैं. इन लाभार्थियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत आर्थिक मदद के तौर पर मासिक पेंशन दिए जाते हैं. राज्‍य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर आर्थिक मदद पहुंचाने की दिशा में ये महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अपने X अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की है. उन्‍होंने इस फैसले को राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला बताया है.

खबर अपडेट हो रही है.

