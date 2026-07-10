विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार के 97 लाख लोगों के खाते में आए 1100-1100 रुपये, CM सम्राट चौधरी ने जारी किए पेंशन के 1,424 करोड़

बिहार में 97 लाख से ज्‍यादा ऐसे बुजुर्ग, दिव्‍यांग और विधवा (महिला) लाभा‍र्थी हैं, जिन्‍हें हर महीने आर्थिक मदद के तौर पर 1,100 रुपये दिए जाते हैं. सरकार ने हर महीने की 10 तारीख को ये राशि ट्रांसफर करने का फैसला लिया है.

Read Time: 1 min
trusted source trusted source
Share
बिहार के 97 लाख लोगों के खाते में आए 1100-1100 रुपये, CM सम्राट चौधरी ने जारी किए पेंशन के 1,424 करोड़
Bihar Pension Cash Transfer: हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि ट्रांसफर होती रहेगी
Source: Samrat Chaudhary Social Handle

बिहार के 97.84 लाख लोगों के लिए अच्‍छी खबर है. मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन लाभार्थियों के खाते में 1100-1100 रुपये भेजा. ये सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनमें बुजुर्ग और दिव्‍यांग जनों के अलावा विधवा महिलाएं शामिल हैं. इन लाभार्थियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत आर्थिक मदद के तौर पर मासिक पेंशन दिए जाते हैं. राज्‍य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर आर्थिक मदद पहुंचाने की दिशा में ये महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए. 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अपने X अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की है. उन्‍होंने इस फैसले को राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला बताया है.  

खबर अपडेट हो रही है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Social Security Benefits, Bihar Pension, Bihar Pension Hike, Samrat Chaudhary, Samrat Choudhary
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com