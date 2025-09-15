आधार से LPG कनेक्शन लिंक करना जरूरी, वरना नहीं मिलेगा सब्सिडी का पैसा, ये है आसान तरीका

आजकल लगभग हर सरकारी योजना में आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जरूरत होती है. अगर आपने अभी तक अपना आधार LPG कनेक्शन से लिंक (Link Aadhaar with LPG connection) नहीं किया है, तो आपको गैस सब्सिडी (LPG Subsidy) का फायदा नहीं मिलेगा. इसलिए आधार से LPG कनेक्शन लिंक करवाना जरूरी है. इसके तरीके बहुत आसान हैं. आप घर बैठे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ये काम कर सकते हैं.

आज हम आपको बताएंगे कि गैस कनेक्शन पर सब्सिडी कैसे मिलती और किसे मिलती है. इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि किन लोगों को सब्सिडी नहीं मिलती और किन वजहों से कई बार सब्सिडी का पैसा अटक सकता है.

LPG Subsidy क्या है और कितनी मिलती है?

सरकार की तरफ से घरेलू गैस पर सब्सिडी सीधे कन्ज्यूमर के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.

जनरल LPG कनेक्शन वालों को करीब 79 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी की रकम करीब 300 रुपये तक होती है.

एक साल में अधिकतम 12 सिलेंडर पर ही सब्सिडी का फायदा दिया जाता है. लेकिन यह केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलती है जिनकी फैमिली इनकम (पति-पत्नी मिलाकर) 10 लाख रुपये से कम है.

LPG Subsidy किन्हें नहीं मिलती?

सरकार ने साल 2015 में Give It Up कैंपेन शुरू किया था, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी.इसके बाद 2016 में नियम बनाया गया कि जिनकी सालाना फैमिली इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी.

इन वजहों से अटक सकता है LPG Subsidy का पैसा

अक्सर लोग गैस बुकिंग करते हैं और फिर अकाउंट में सब्सिडी आने का इंतजार करते हैं. लेकिन कई बार सब्सिडी का पैसा मिलना अचानक बंद हो जाता है. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं:

अगर आपका आधार LPG कनेक्शन और बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है या e-KYC पूरी नहीं हुई है.

अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव या बंद हो चुका है.

अगर आपका LPG कनेक्शन लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ और वह Inactive हो गया है.

Aadhaar से LPG कनेक्शन कैसे लिंक करें, ये है ऑनलाइन तरीका

आप आसानी से ऑनलाइन LPG को आधार से जोड़ सकते हैं. इसके लिए https://rasf.uidai.gov.in/seeding/User/ResidentSelfSeedingpds.aspx पर जाएं. यहां LPG कंपनी (इंडेन, भारत गैस या HP गैस) चुनें, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर नंबर डालें, फिर आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें. OTP से वेरिफिकेशन पूरा होने पर आपके मोबाइल और ईमेल पर कन्फर्मेशन आ जाएगा.

Aadhaar से LPG कनेक्शन लिंक कराने का ऑफलाइन तरीका

अगर ऑनलाइन समस्या हो तो आप सीधे अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जाकर आधार कार्ड और गैस कनेक्शन की डिटेल्स जमा कर सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में हर बार सिलेंडर बुकिंग के बाद सब्सिडी आती रहे, तो आधार लिंक और e-KYC जरूर पूरी रखें, बैंक अकाउंट एक्टिव हो और LPG कनेक्शन भी चालू हो.