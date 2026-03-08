Women's Day 2026: हजारों की संख्या में एकजुट हुई महिला शक्ति और सामूहिक लेझीम वादन कर रच दिया इतिहास

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डोंबिवली और कल्याण तालुका की 9,111 महिलाओं और छात्राओं ने एक साथ आकर सामूहिक लेझीम वादन का विश्व रिकॉर्ड बनाकर डोंबिवली का नाम रोशन किया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक रवींद्र चव्हाण और कल्याण तालुका फिजिकल एजुकेशन कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सामूहिक लेझीम वादन प्रतियोगिता में ठाणे जिले के सैकड़ों विद्यालयों की बड़ी संख्या में छात्राएं और महिला रविवार को श्री संत सावलाराम क्रीड़ा संकुल खेल के मैदान में एकत्रित हुईं और सामूहिक लेझीम वादन का विश्व रिकॉर्ड बनाया.

लंदन से आए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी स्वप्निल डांगरेकर ने बताया कि पहले यह रिकॉर्ड सांगलीकरों के नाम था. इससे पहले उस स्थान पर 7,338 महिलाओं ने यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि रविवार को डोंबिवली में यह रिकॉर्ड टूट गया. उस समय स्वप्निल डांगरेकर ने MLA रवींद्र चव्हाण की पत्नी सुहासिनी रवींद्र चव्हाण को वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट और मेडल सौंपा.

मैं यह रिकॉर्ड भारत माता के चरणों में समर्पित करता हूं

रवींद्र चव्हाण ने मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लेजीम हमारी संस्कृति है और इसे बचाकर रखना हमारा काम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फिजिकल एक्सरसाइज पर जोर देकर दुनिया को दिखाने का संकल्प लिया था कि भारत कितना मजबूत हो सकता है, उस मौके पर, एक डोंबिवलीकर के तौर पर मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं और स्टूडेंट्स ने मिलकर यह अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, मैं यह रिकॉर्ड भारत माता के चरणों में समर्पित करता हूं. उन्होंने कल्याण तालुका फिजिकल एजुकेशन कमेटी को धन्यवाद दिया. उन्होंने टीचर्स, स्टूडेंट्स वगैरह को महिला दिवस की शुभकामनाएं दीं. पूरा आसमान भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम से गूंज उठा. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की खुशी सबके चेहरों पर साफ झलक रही थी.

इस बीच, हर तरफ लेजीम की आवाज गूंज रही थी, हजारों डोंबिवलीकरों ने ढोल-ताशों की आवाज से उस रिकॉर्ड का स्वागत किया और सभी के शामिल होने की तारीफ की गई. डोंबिवली के लोग सुबह से ही इतने बड़े इवेंट का इंतजार कर रहे थे और जब आखिरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड अनाउंस हुआ, तो उन्होंने बहुत खुशी के साथ अपनी खुशी जाहिर की.

