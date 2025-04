चट्टानों को चीरते हुए यूरोप के इस देश में निकलता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली Waterfall, जान लें कैसे पहुंचे यहां ?

आइसलैंड (Iceland) दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत टूरिस्ट्स डेस्टिनेशन में से एक है, जहां यूरोप का सबसे शक्तिशाली वाटरफॉल डेटीफॉस (Dettifoss) भी है. ये वाटरफॉल (Waterfall) वत्नाजोकुल नेशनल पार्क (Vatnajokull National Park) के अंदर है, जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में टूरिस्ट्स आते हैं. अगर आप भी दुनिया के बेहतरीन झरने देखने का शौक रखते हैं, तो आपको लाइफ में एक बार डेटीफॉस वाटरफॉल को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में.



किसके पास है डेटीफॉस वाटरफॉल ?



डेटीफॉस वाटरफॉल नॉर्थ ईस्ट आइसलैंड में, म्यवतन (Mývatn) और अकुरेरी (Akureyri) लेक के करीब स्थित है, और 100 मीटर की चौड़ाई के साथ 44 मीटर ऊंचा है. डेटीफॉस नाम का अर्थ है 'ढहता हुआ झरना', वास्तव में आइसलैंड का ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और जो देश और दुनिया के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है.



कैसे पहुंचे डेटीफॉस वाटरफॉल तक |How To Reach Dettifoss Waterfall| Kaise Pahuche Dettifoss Waterfall Tak|



आइसलैंड के डेटीफॉस वाटरफॉल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है. ऐसे में यहां पहुंचने के लिए आप खुद की गाड़ी से आ सकते हैं या कार रेंट पर ले सकते हैं. कार के जरिए आप आइसलैंड ईस्ट से रूट 862 आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है. बता दें, यह सड़क आमतौर पर सर्दियों में बंद रहती है, ऐसे में आप अपना प्लान गर्मियों में बना सकते हैं.

डेटीफॉस वाटरफॉल देखने का बेस्ट टाइम |Best time to visit Dettifoss Waterfall| Dettifoss Waterfall Dekhane Ka Best Time|



जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्दियों के दौरान वाटरफॉल तक पहुंचने वाले कुछ रास्ते बंद कर दिए जाते हैं. ऐसे में डेटीफॉस वाटरफॉल देखने का बेस्ट टाइम गर्मियों का माना जाता है. इस दौरान वाटरफॉल अपने सबसे तेज रूप में होता है, जिसमें एवरेज वाटर फ्लो 400 m3/s होता है. इसके अलावा गर्मियों के दौरान वाटरफॉल की ओर जाने वाली सड़कें अधिक सुलभ होती है और आप आसानी से ड्राइव कर सकते हैं. वहीं अगर आप वाटरफॉल तक खूबसूरत ड्राइव को एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहां जून और अगस्त के बीच आ सकते हैं. बता दें, इन महीनों के दौरान आपको टूरिस्ट्स की काफी भीड़ देखने को मिलेगी, इसके लिए पहले ही मेंटली तैयार रहें.



वहीं अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्दियों में वाटरफॉल नहीं देख पाएंगे, तो ऐसा नहीं है. सर्दियों के दौरान इसकी अलग ही खूबसूरती देखने को मिलेगी. यहां आकर आप वाटरफॉल के बर्फीले और जमे हुए नजारों का आनंद ले सकते हैं. देखने में ऐसा लगता है, जैसे किसी ने मखमली बर्फ की चादर झरने को ओढ़ा दी हो.



डेटीफॉस वाटरफॉल देखने के लिए एंट्री फ्री| Free Entry For Dettifoss Waterfall| Dettifoss Waterfall Ke Liye Free Entry



अगर आप डेटीफॉस वाटरफॉल देखने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें, महिला,पुरुष और बच्चों के लिए एंट्री फ्री है. किसी भी टूरिस्ट्स कोई टिकट नहीं ली जाएगी. बस आपको वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए पैसे खर्च करने होंगे. बता दें डेटीफॉस वाटरफॉल के पास आप कई और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. जिसमें सेल्फॉस वॉटरफॉल, असबिर्गी वैली, म्यवतन लेक और अकुरेरी सिटी शामिल है.