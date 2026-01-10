अब डॉक्टर नहीं, आईना बताएगा कैसी है आपकी हेल्थ, मार्केट में आ रहा है ऐसा कमाल का शीशा

AI से अब सबकुछ पॉसिबल हो रहा है. टेक्नोलॉजी की मदद से अब ऐसा शीशा बना दिया गया है जिसमें आप अपना चेहरा ही नहीं बल्कि सेहत के बारे में भी जान पाएंगे. CES 2026 में हाल ही में एक ऐसा शीशा शोकेस किया गया जो यूजर के चेहरे को देखकर उसकी हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने का दावा करता है. कंपनी का कहना है कि यह मिरर घर में लगने वाले आम शीशे की तरह दिखता है, लेकिन इसके अंदर छुपी तकनीक इसे एक पर्सनल हेल्थ एनालिसिस टूल बनाती है.

CES 2026 (कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो) में डिजिटल हेल्थ कंपनी NuraLogix ने ये अनोखा प्रोडक्ट Longevity Mirror पेश किया है, यह एक AI आधारित स्मार्ट मिरर है. कंपनी ने शो के दौरान इस मिरर का लाइव डेमो भी दिखाया. इस डेमो में लोग मिरर के सामने खड़े होकर अपनी हेल्थ रिपोर्ट चेक कर पा रहे थे. जैसे ही कोई व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होता है, यह स्मार्ट मिरर सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, बल्कि शरीर के अंदर चल रही हेल्थ कंडीशन को भी समझने की कोशिश करता है. यह अनुभव आम आईने से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला था.

सिर्फ 30 सेकेंड में देता है रिजल्ट

Longevity Mirror की सबसे खास बात इसकी एडवांस AI टेक्नोलॉजी है. यह मिरर यूजर का लगभग 30 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करता है और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस वीडियो का गहराई से विश्लेषण करता है. कंपनी के अनुसार, इस प्रक्रिया में ब्लड फ्लो, हार्ट से जुड़ी गतिविधियां और अन्य फिजियोलॉजिकल संकेतों को पहचाना जाता है. भविष्य में यह डिवाइस घर बैठे हेल्थ मॉनिटरिंग का आसान तरीका बन सकती है.

पहले भी आ चुका है हेल्थ मिरर

NuraLogix इससे पहले CES 2025 में Anura Magic Mirror नाम का एक हेल्थ मिरर पेश कर चुकी है. वह डिवाइस भी हेल्थ इनसाइट्स देने में सक्षम था, लेकिन वह आम उपभोक्ताओं के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हो सका. इस बार कंपनी ने साफ कर दिया है कि Longevity Mirror को कंज्यूमर यूज के लिए लॉन्च किया जाएगा, ताकि आम लोग भी बिना अस्पताल जाए अपनी सेहत को समझ सकें.

पेटेंट टेक्नोलॉजी

NuraLogix की इस तकनीक की नींव उसकी पेटेंट ट्रांसडर्मल ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है. इस तकनीक में सेल्फी वीडियो को स्कैन कर स्किन के नीचे मौजूद ब्लड फ्लो और अन्य संकेतों का विश्लेषण किया जाता है. महज आधे मिनट में यूजर को ऐसी लाइफस्टाइल और फिजियोलॉजिकल जानकारी मिल जाती है, जो आमतौर पर मेडिकल टेस्ट के बाद ही सामने आती है.