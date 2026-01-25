स्मार्टफोन है या 'पावर हाउस'? इस दिन आ रहा है realme का 10,001mAh बैटरी वाला 'Slim' फोन, एक बार चार्ज करें और रहें टेंशन फ्री!

Realme P4 Power 5G Launch Date: आजकल हम सबका ज्यादातर वक्त स्मार्टफोन पर ही बीतता है. चाहे ऑफिस का काम हो, दोस्तों से गप्पें मारना हो या फिर देर रात तक फिल्में देखना हो. लेकिनफोन की बैटरी को लेकर टेंशन रहता है. इसी बैटरी खत्म होने के डर को जड़ से खत्म करने के लिए स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी (realme) एक ऐसा फोन ला रहा है, जो पावर बैंक की छुट्टी कर देगा. कंपनी 29 जनवरी को भारत में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

स्मार्टफोन की दुनिया में मचाएगा तहलका

अक्सर देखा जाता है कि फोन की स्क्रीन जितनी चमकदार होती है और हम जितने ज्यादा ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, बैटरी उतनी ही जल्दी दम तोड़ देती है. रियलमी ने इस बात को गहराई से समझा है. इसीलिए P4 Power 5G में भारत की पहली और सबसे बड़ी 10,001mAh की टाइटन बैटरी दी गई है. यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि फोन इस्तेमाल करने के आपके पूरे तरीके को बदल देगा. अब आपको कहीं बाहर जाते वक्त चार्जर या भारी-भरकम पावर बैंक साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इतनी बड़ी बैटरी पर फोन है एकदम स्लिम

आमतौर पर जब भी हम बड़ी बैटरी वाले फोन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक भारी और मोटा सा फोन आता है. लेकिन रियलमी ने यहां भी कमाल कर दिया है. एडवांस्ड 'सिलिकॉन-कार्बन' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंपनी ने इतनी बड़ी बैटरी को एक बहुत ही पतले बॉडी में फिट कर दिया है. यह फोन सिर्फ 9.08mm पतला है और इसका वजन मात्र 219 ग्राम है. यानी आपको बड़ी बैटरी के साथ-साथ हाथ में पकड़ने में हल्का और स्टाइलिश फोन भी मिलेगा.

कई सालों तक चलेगी बैटरी, टाइटन लॉन्ग-लाइफ' सिस्टम से लैस

बैटरी सिर्फ एक दिन ज्यादा चले इतना ही काफी नहीं है, बल्कि फोन पुराना होने पर भी उसकी कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए. इस फोन में खास 'टाइटन लॉन्ग-लाइफ' सिस्टम दिया गया है. कंपनी का दावा है कि 4 साल बाद भी इसकी बैटरी 80 परसेंट से ज्यादा ठीक रहेगी. इतना ही नहीं, यह फोन 8 साल के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यानी यह फोन सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों के लिए आपका पक्का साथी बनेगा.

गर्मी हो या बर्फीली ठंड, फोन नहीं होगा बंद

भारत के बदलते मौसम को देखते हुए इस फोन को बहुत ही मजबूत बनाया गया है. यह दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसे सैन्य ग्रेड (Military-grade) की मजबूती मिली है और जो झटके भी सह सकता है. चाहे आप माइनस -30 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली ठंड में हों या 56 डिग्री सेल्सियस जैसी झुलसाने वाली गर्मी में, यह फोन बिना रुके काम करेगा. सुरक्षा के लिए इसमें 5-लेयर वाला खास प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि चार्जिंग और इस्तेमाल के दौरान फोन पूरी तरह सुरक्षित रहे.

गेमिंग और लंबे सफर करने वालों के लिए बेस्ट

अगर आप घंटों तक गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर अक्सर लंबी यात्रा पर रहते हैं, तो यह फोन आपके लिए ही बना है. लंबी नेविगेशन, लगातार कॉल्स और नॉन-स्टॉप मनोरंजन के लिए अब आपको बार-बार चार्जिंग प्वॉइंट ढूंढ़नी नहीं करनी पड़ेगी. 29 जनवरी को लॉन्च होने वाला यह फोन रियलमी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. मिडिल क्लास और हैवी यूजर्स के लिए यह फोन बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.