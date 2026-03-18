भारत में लॉन्च हुई Oura Ring, जो बताएगी आपकी नींद और फिटनेस का राज

Oura ने आखिरकार भारत में अपनी पॉपुलर स्मार्ट रिंग लॉन्च कर दी है. लंबे इंतजार के बाद अब भारतीय यूजर्स भी इस हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर सकेंगे. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत ₹28,900 रखी है. यह रिंग न सिर्फ एक स्टाइलिश गैजेट है, बल्कि आपकी हेल्थ और स्लीप को ट्रैक करने वाला स्मार्ट डिवाइस भी है.

क्या है Oura Ring और कैसे करती है काम

Oura Ring एक स्मार्ट डिवाइस है, जो दिखने में एक साधारण रिंग की तरह लगती है लेकिन इसमें कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. यह एक स्मार्टवॉच की तरह काम करती है, लेकिन काफी छोटी और हल्की होती है. इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन यह आपके शरीर से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां इकट्ठा करती है. यह रिंग आपके फोन में मौजूद ऐप से कनेक्ट होकर काम करती है और दिनभर की हेल्थ एक्टिविटी और स्लीप डेटा को रिकॉर्ड करती है. Oura Ring करीब 50 से ज्यादा हेल्थ और स्लीप से जुड़े डेटा पॉइंट्स को ट्रैक कर सकती है, जिससे आपको अपनी सेहत के बारे में सही जानकारी मिलती है.

कीमत और वेरिएंट्स

भारत में Oura Ring की कीमत इसके अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से तय की गई है. Black और Silver वेरिएंट की कीमत ₹28,900 से शुरू होती है. वहीं Stealth, Brushed Silver, Gold और Rose Gold वेरिएंट्स की कीमत ₹39,900 तक जाती है. यह रिंग हल्के टाइटेनियम मटेरियल से बनी है, जिससे यह मजबूत होने के साथ-साथ पहनने में भी आरामदायक रहती है.

स्मार्ट सेंसिंग टेक्नोलॉजी

Oura Ring में कंपनी की खास 'Smart Sensing' तकनीक दी गई है, जो हर यूजर के शरीर के अनुसार काम करती है. यह टेक्नोलॉजी आपकी उंगली के आकार, स्किन टोन और अन्य शारीरिक विशेषताओं को समझकर सेंसर को एडजस्ट करती है. इसके जरिए यूजर्स को पर्सनलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट मिलती है, जिससे वे अपनी फिटनेस और स्लीप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.

सब्सक्रिप्शन प्लान जरूरी

Oura Ring के साथ एक सब्सक्रिप्शन प्लान भी आता है, जो इसका जरूरी हिस्सा है. इस प्लान के बिना यूजर पूरी रिपोर्ट और डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. भारत में इस सब्सक्रिप्शन की कीमत ₹599 प्रति महीने से शुरू होती है. इस प्लान के जरिए यूजर्स को डिटेल्ड हेल्थ रिपोर्ट, स्लीप एनालिसिस और अन्य जरूरी जानकारी मिलती है.

भारत में स्लीप पैटर्न पर रिपोर्ट

Oura ने भारत में अपने यूजर्स के डेटा के आधार पर एक रिपोर्ट भी जारी की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लोग दुनिया में सबसे कम नींद लेने वालों में शामिल हैं. औसतन भारतीय लोग हर रात लगभग 6 घंटे 28 मिनट की नींद लेते हैं, जो कि उन देशों से करीब 40 मिनट कम है जहां लोग बेहतर नींद लेते हैं. खासतौर पर REM और डीप स्लीप जैसी जरूरी नींद के चरणों में कमी देखी गई है.

बेहतर हेल्थ के लिए उपयोगी डिवाइस

कंपनी का कहना है कि Oura Ring लोगों को अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है. आज की तेज और व्यस्त जिंदगी में लोग अपनी नींद और सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और यही कारण है कि ऐसी स्मार्ट डिवाइस की जरूरत बढ़ रही है.

Oura Ring यूजर्स को छोटे-छोटे बदलाव करने में मदद करती है, जो लंबे समय में उनकी हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकते हैं.