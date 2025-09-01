विज्ञापन

मार्केट में आया नया ट्रेंड..सोना-चांदी छोड़ ऐसी अंगूठी पहनती हैं स्टाइलिश आलिया भट्ट

Alia Bhatt style: आलिया भट्ट की Oura रिंग सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि हेल्थ ट्रैकर भी है. स्टाइल और फिटनेस का यह कॉम्बिनेशन अब दुनियाभर के सेलेब्रिटीज के बीच ट्रेंड बन चुका है.

स्टाइलिश आलिया की गोल्डन रिंग का सच आया सामने, फैंस भी हुए हैरान

Alia Bhatt style: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हमेशा से ही अपने यूनिक स्टाइल और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. चाहे उनका आउटफिट हो, बैग हो या ज्वेलरी, वह हर बार कुछ नया और खास लेकर सामने आती हैं. हाल ही में उनकी एक गोल्डन बैंड जैसी रिंग ने लोगों का ध्यान खींचा है. दूर से देखने पर यह सोने या चांदी की रिंग लगती है, लेकिन असल में यह एक स्पेशल हेल्थ ट्रैकर रिंग है, जिसे Oura रिंग कहा जाता है.

आलिया का स्टाइल स्टेटमेंट | Alia Bhatt fashion

आलिया भट्ट को अक्सर ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों ही लुक्स के साथ यह रिंग पहने देखा गया है. उनकी ये गोल्डन कलर वाली रिंग अब फैशन के साथ-साथ हेल्थ-लवर्स के बीच भी बड़ी डिमांड में है.

Oura Ring – हेल्थ और स्टाइल का कॉम्बो | Oura ring benefits

यह रिंग कोई आम ज्वेलरी नहीं है. Oura रिंग असल में एक स्मार्ट हेल्थ ट्रैकर है, जो आपके शरीर की कई एक्टिविटीज को ट्रैक करता है. इसे पहनकर आप स्टाइलिश तो दिखते ही हैं, साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं.

कैसे करती है काम?  |  Alia Bhatt Oura Ring

Oura रिंग आपके स्लीप पैटर्न, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और स्ट्रेस लेवल तक को मॉनिटर करती है. यह टेक्नोलॉजी और फैशन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने दुनियाभर के सेलेब्रिटीज को अपना दीवाना बना दिया है.

विदेशी सेलेब्स भी फैन | Oura ring price India

आलिया भट्ट की तरह ही कई इंटरनेशनल सेलेब्स भी इस रिंग को पहनते हैं. हॉलीवुड स्टार किम कर्डाशियन से लेकर ब्रिटेन के प्रिंस हैरी तक Oura रिंग के फैन हैं. यही वजह है कि यह रिंग आज ग्लोबल लेवल पर एक स्टाइल और फिटनेस ट्रेंड बन चुकी है.

किस चीज़ से बनती है? |  alia bhatt ring

Oura रिंग एरोस्पेस ग्रेड टाइटैनियम से बनाई जाती है. इसके बाद इस पर गोल्ड, रोज़ गोल्ड, ब्लैक या सिल्वर की कोटिंग की जाती है. यही वजह है कि यह रिंग बहुत ही शाइनी और लग्ज़री फिनिश के साथ आती है.

कीमत कितनी है? | smart health tracker ring

इस रिंग की कीमत उसके कलर और डिजाइन के हिसाब से बदलती है. आलिया भट्ट की गोल्डन Oura रिंग की कीमत करीब 43,737 बताई जा रही है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

