iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, WhatsApp में आने वाला है ऑटो ट्रांसलेशन फीचर

WhatsApp अब एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो आपके चैटिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone यूजर्स के लिए ऐसा फीचर लाया जा सकता है, जो मैसेज को अपने आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा.

इसका मतलब है कि अगर कोई आपको किसी दूसरी भाषा में मैसेज भेजता है, तो WhatsApp उसे तुरंत आपकी पसंद की भाषा में बदल देगा. इससे अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

21 भाषाओं में मिलेगा सपोर्ट

इस नए फीचर में करीब 21 भाषाओं का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. यूजर्स अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं, जिसमें वे मैसेज पढ़ना चाहते हैं.

इसके अलावा, WhatsApp आपको यह भी ऑप्शन देगा कि आप किस भाषा से किस भाषा में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं. यानी आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार भाषा चुन सकते हैं.

कैसे काम करेगा यह फीचर

रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp के चैट विंडो में 'Translate Messages' नाम का एक टॉगल दिया जाएगा. जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, आपके पास आने वाले सभी नए मैसेज अपने आप ट्रांसलेट हो जाएंगे.

अभी WhatsApp में मैन्युअल ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको मैसेज सिलेक्ट करके ट्रांसलेट करना पड़ता है. लेकिन नए फीचर में यह काम अपने आप हो जाएगा, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे.

बिना इंटरनेट के भी होगा ट्रांसलेशन

इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि यह ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग पर काम करेगा यानी ट्रांसलेशन के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इससे आपकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि WhatsApp के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके मैसेज को नहीं देख पाएगा.

कब मिलेगा यह फीचर

फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और WhatsApp के iOS बीटा वर्जन में देखा गया है. पहले इसे बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा, और उसके बाद धीरे-धीरे सभी Android और iPhone यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा.

कुछ पुराने ऐप वर्जन में सभी भाषाओं का सपोर्ट नहीं मिल सकता, इसलिए यूजर्स को नया अपडेट इंस्टॉल करना जरूरी होगा.