जाकिर खान का अस्पताल से पहला वीडियो आया सामने, फैंस को हुई चिंता

पिछले एक दशक में स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है. एक्टिंग से लेकर कहानियां लिखने तक, हर चीज के लिए तारीफें बटोरी हैं. जाकिर अभी एक लंबे ब्रेक पर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह लगभग चार साल तक लंबे ब्रेक पर रह सकते हैं. इस ब्रेक के दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें जाकिर एक अस्पताल के कमरे में दिख रहे हैं और उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद है. यह वीडियो जाकिर के छोटे भाई अरबाज़ खान ने शेयर किया था.

जाकिर लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं

यह वीडियो जाकिर के छोटे भाई अरबाज खान ने एक रमजान व्लॉग के तौर पर अपलोड किया था. इस व्लॉग में अरबाज़ दर्शकों को उस अस्पताल के कमरे के अंदर ले जाते हैं जहा जाकिर खान भर्ती हैं. कॉमेडियन को लीलावती अस्पताल का गाउन पहने हुए देखा जा सकता है. इस छोटे से क्लिप में कॉमेडियन अपने भाई के साथ समय बिताते हुए भारत बनाम इंग्लैंड T20 क्रिकेट विश्व कप का मैच देखते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद फैंस ने तुरंत ऑनलाइन कमेंट करना शुरू कर दिया और कॉमेडियन की सेहत के बारे में पूछा. कई दर्शकों ने अपनी चिंता जाहिर की और उनके जल्द ठीक होने की कामना की. कई लोगों ने तो बस 'जल्द ठीक हो जाओ' (Get well soon) लिखकर कमेंट किया. इस व्लॉग में IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और IRS अधिकारी श्रद्धा जोशी को भी अस्पताल में कॉमेडियन से मिलने आते हुए देखा जा सकता है.

जाकिर खान का काम से ब्रेक

जनवरी में हैदराबाद में एक शो के दौरान उन्होंने दर्शकों से कहा था कि उन्हें कुछ समय के लिए अपने करियर से दूर हटना होगा. एक संदेश में उन्होंने लिखा, 'मैं एक बहुत लंबे ब्रेक पर जा रहा हूं. शायद 2028-29 तक, या हो सकता है 2030 तक भी. यह तीन, चार या पांच साल का ब्रेक होगा, ताकि मैं अपनी सेहत का ध्यान रख सकूं और कुछ दूसरे निजी मामले सुलझा सकूं. इसलिए, यहां मौजूद हर कोई मेरे दिल के बहुत करीब है. आपकी मौजूदगी मेरे लिए मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा मायने रखती है और मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा. बहुत-बहुत धन्यवाद.'

