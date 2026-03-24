Apple का सबसे बड़ा इवेंट WWDC 2026 घोषित! जानिए 8 जून से 12 जून 2026 तक इसमें क्या-क्या होगा खास?

Apple ने अपने साल के सबसे बड़े इवेंट WWDC 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह इवेंट 8 जून से 12 जून 2026 तक चलेगा. कंपनी ने बताया है कि यह इवेंट ज्यादातर ऑनलाइन होगा, लेकिन 8 जून को Apple Park में एक खास ऑफलाइन इवेंट भी रखा जाएगा, जिसमें लीमिटेड लोग ही शामिल हो पाएंगे.

WWDC यानी Worldwide Developers Conference हर साल आयोजित किया जाता है, जहां Apple अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट, टेक्नोलॉजी और डेवलपर्स के लिए नए टूल्स पेश करता है.

इवेंट का फॉर्मेट और कार्यक्रम

यह इवेंट कुल 5 दिनों तक चलेगा और इसकी शुरुआत 8 जून को Apple के बड़े कीनोट से होगी. इसी दिन Platforms State of the Union भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कंपनी अपने सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के बारे में विस्तार से जानकारी देगी.

पूरे हफ्ते में 100 से ज्यादा सेशन्स होंगे, जहां डेवलपर्स को नई टेक्नोलॉजी और टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा. इसके साथ ही ग्रुप लैब्स और वन-टू-वन मीटिंग्स भी होंगी, जहां डेवलपर्स सीधे Apple के एक्सपर्ट्स से बात कर सकेंगे.

इस इवेंट को दुनियाभर के लोग Apple Developer ऐप, Apple की वेबसाइट और YouTube चैनल पर लाइव देख सकेंगे. चीन में रहने वाले डेवलपर्स bilibili प्लेटफॉर्म के जरिए इसे फॉलो कर पाएंगे.

WWDC 2026 में क्या नया देखने को मिलेगा

WWDC 2026 में Apple अपने सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में बड़े अपडेट दिखा सकता है. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है. इसके अलावा कंपनी नए डेवलपर टूल्स, फीचर्स और फ्रेमवर्क्स पेश करेगी, जिससे ऐप डेवलपर्स अपने ऐप्स को और बेहतर बना सकेंगे.

इस इवेंट में डेवलपर्स को Apple के इंजीनियर्स और डिजाइनर्स से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा. इससे उन्हें नए फीचर्स को समझने और अपने प्रोजेक्ट्स में लागू करने में मदद मिलेगी.

स्टूडेंट्स के लिए खास मौका

Apple इस साल भी Swift Student Challenge आयोजित करेगा, जो खासतौर पर छात्रों के लिए है. इसमें चुने गए स्टूडेंट्स को 26 मार्च को जानकारी दी जाएगी और उन्हें Apple Park में होने वाले ऑफलाइन इवेंट में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

इसके अलावा 50 खास विजेताओं को Cupertino बुलाया जाएगा, जहां उन्हें तीन दिन का खास अनुभव दिया जाएगा. यह Apple की तरफ से नए और युवा डेवलपर्स को आगे बढ़ाने की एक पहल है.

कहां और कैसे देखें लाइव?

WWDC 2026 के सभी सेशन्स और कीनोट को Apple Developer ऐप, Apple की ऑफिशियल वेबसाइट और YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. कंपनी इवेंट के करीब आते-आते और भी डिटेल्स शेयर करेगी.

WWDC Apple का एक बहुत अहम इवेंट है, जहां कंपनी पूरे साल के लिए अपने सॉफ्टवेयर प्लान और नई टेक्नोलॉजी की दिशा तय करती है.