कौन हैं पुतुल सोनोवाल? वर्ल्ड बॉल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस में मेडल जीतकर रचा इतिहास, बने पहले भारतीय एथलीट

भारत के पुतुल सोनोवाल ने 2026 वर्ल्ड बॉल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. असम के इस 43 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को दुनिया के शीर्ष लॉन बॉल्स खिलाड़ियों में शामिल कराया है. हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कनाडा के दिग्गज रयान बेस्टर पर उनकी जीत ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

पुतुल सोनोवाल का नाम भारतीय लॉन बॉल्स में नया नहीं है. असम से आने वाले सोनोवाल लंबे समय तक असम पुलिस से जुड़े रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने खेल में भी अपनी पहचान बनाई. घरेलू स्तर पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का नाम रोशन किया.

उनके करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने 2026 एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता. इस प्रदर्शन के दम पर वह विश्व रैंकिंग में 21वें स्थान तक पहुंचे और भारत के सबसे भरोसेमंद लॉन बॉल्स खिलाड़ियों में गिने जाने लगे.

अब उन्होंने वर्ल्ड बॉल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस 2026 में मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है. इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं. भारतीय लॉन बॉल्स के लिए इसे अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है.

इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी सोनोवाल ने अपनी छाप छोड़ी थी. पुरुष सिंगल्स स्पर्धा में उन्होंने कनाडा के रयान बेस्टर को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. बेस्टर तीन बार के कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता, मौजूदा विश्व आउटडोर चैंपियन और वर्ल्ड बॉल्स हॉल ऑफ फेम का हिस्सा हैं. ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ जीत ने सोनोवाल की क्षमता को दुनिया के सामने साबित किया.

घरेलू प्रतियोगिताओं में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने नेशनल लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में पुरुष ट्रिपल्स वर्ग का स्वर्ण पदक जीता, जबकि नेशनल गेम्स में पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक अपने नाम किया. इंटर डिस्ट्रिक्ट लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी भी चुना गया था. वर्ल्ड बॉल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस में ऐतिहासिक पदक जीतने के बाद पुतुल सोनोवाल से भारत को आने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी काफी उम्मीदें होंगी.

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