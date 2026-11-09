पीटी उषा को बड़ा झटका, SOM चुनाव में मिली हार, IOA को मिलेगा नया अध्यक्ष?

भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी.टी. उषा, 'स्पोर्ट्सपर्सन्स ऑफ मेरिट' के रूप में चुनी जाने वाली चार महिला खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाने में असफल रहीं. इस प्रक्रिया में कुल छह उम्मीदवार थे. इस घटनाक्रम का असर IOA अध्यक्ष के रूप में उनके दोबारा चुने जाने की संभावनाओं पर पड़ सकता है. हालांकि, अगर कोई राष्ट्रीय खेल महासंघ उन्हें जनरल असेंबली के लिए नामांकित करता है, तो उषा 5 दिसंबर को होने वाले IOA चुनावों में अभी भी हिस्सा ले सकती हैं. 'स्पोर्ट्सपर्सन्स ऑफ मेरिट' की सूची में अंजू बॉबी जॉर्ज, रानी रामपाल, साइना नेहवाल और डोला बनर्जी को चुना गया है उम्मीदवारों में से अंजू बॉबी जॉर्ज को सबसे अधिक वोट मिले.

दिसंबर 2022 में पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थीं. शुरुआत में उनकी नियुक्ति को भारतीय खेल प्रशासन में बड़े बदलाव के रूप में देखा गया था, लेकिन उनका कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों दोनों के कारण चर्चा में रहा. उनका अध्यक्ष बनना भारतीय खेल प्रशासन में एक ऐतिहासिक बदलाव माना गया. लंबे समय से खेल संघों में राजनेताओं और प्रशासकों का दबदबा रहा था, ऐसे में एक पूर्व खिलाड़ी का शीर्ष पद पर पहुंचना सकारात्मक कदम माना गया था.