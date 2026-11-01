हॉकी इंडिया के डायरेक्टर जनरल को FIH का बड़ा सम्मान, दोहा में बढ़ाया भारत का मान

हॉकी इंडिया के महानिदेशक, कमांडर आर.के. श्रीवास्तव को कतर के दोहा में आयोजित इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) की 50वीं कांग्रेस में प्रतिष्ठित 'FIH ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया है. FIH के अध्यक्ष तैय्यब इकराम ने यह सम्मान उन्हें हॉकी के प्रति उनके समर्पण और भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया. इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह और अंतरराष्ट्रीय हॉकी के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

'FIH ऑर्डर ऑफ मेरिट' उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम से कम 10 सालों तक हॉकी के लिए विशिष्ट सेवाएं दी हों या अंतरराष्ट्रीय हॉकी के विकास में असाधारण योगदान दिया हो. लखनऊ के रहने वाले कमांडर श्रीवास्तव ने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के आयोजन में अहम भूमिका निभाई है.

वे 2010, 2018 और 2023 में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप, और 2016, 2021 तथा 2025 में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की आयोजन समितियों से जुड़े रहे हैं. उन्होंने कई एशियाई और अन्य FIH अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक आयोजित करने में भी योगदान दिया है.

खेल प्रशासन में उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. 2007 में, हैदराबाद और मुंबई में आयोजित चौथे CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के दौरान उनके बेहतरीन आचरण के लिए उन्हें 'प्रेसिडेंट्स अवार्ड' (राष्ट्रपति पुरस्कार) से सम्मानित किया गया था. उन्होंने चार वर्षों तक इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है.

कमांडर श्रीवास्तव नई दिल्ली में आयोजित 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से जुड़ी 'आर्म्ड फोर्सेज टास्क फोर्स' के सदस्य थे. इसके बाद, उन्होंने चीन के ग्वांगझू में 2010 एशियाई खेलों और ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पांचवें CISM मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में भारतीय दल के 'डिप्टी शेफ डी मिशन' के रूप में काम किया. उन्होंने स्विट्जरलैंड के बुओक्स में आयोजित 'मिलिट्री वर्ल्ड स्काईडाइविंग चैंपियनशिप' में भारतीय मिलिट्री स्काईडाइविंग टीम के 'शेफ डी मिशन' के तौर पर भी नेतृत्व किया.

इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए, कमांडर श्रीवास्तव ने कहा कि 'FIH ऑर्डर ऑफ मेरिट' मिलना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने इस सम्मान के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और इसके अध्यक्ष तैय्यब इकराम का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस पुरस्कार को हॉकी को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया और इस उपलब्धि को उन सभी लोगों को समर्पित किया जो उनकी इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने हॉकी इंडिया को भी धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें इस खेल की सेवा करने का अवसर प्रदान किया.

उन्हें बधाई देते हुए, हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान संगठन के लिए गर्व की बात है. उन्होंने हॉकी के प्रति श्रीवास्तव के समर्पण और भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेलों में उनके योगदान को सराहा. उन्होंने उनके भविष्य के प्रयासों में भी निरंतर सफलता की कामना की.

भारतीय हॉकी टीम के मुख्य चयनकर्ता और हॉकी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. आर.पी. सिंह ने भी कमांडर श्रीवास्तव को इस प्रतिष्ठित उपलब्धि के लिए बधाई दी. 50वीं FIH कांग्रेस में मिला यह सम्मान, हॉकी के प्रति कमांडर श्रीवास्तव की लंबे समय तक दी गई सेवाओं को मान्यता देता है. साथ ही, यह वैश्विक स्तर पर खेल के विकास में भारतीय खेल प्रशासकों के योगदान को भी उजागर करता है.