हॉकी इंडिया में बड़ा एक्शन! महानिदेशक श्रीवास्तव को भेजा कारण बताओ नोटिस, छीने सभी अधिकार

हॉकी इंडिया में अंदरूनी विवाद ने शनिवार को नया मोड़ ले लिया जब अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने महानिदेशक (डीजी) कर्नल आरके श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस भेजकर तत्काल प्रभाव से उनकी सभी शक्तियां वापस ले लीं. नोटिस भेजने के पीछे हॉकी इंडिया में 'अनुशासन, जवाबदेही और सुचारू कामकाज बनाए रखना' वजह बताई गई है.

तिर्की ने अपने वकील के माध्यम से ईमेल पर भेजे नोटिस में कहा, 'मेरे मुवक्किल हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की की ओर से हॉकी इंडिया में अनुशासन, जवाबदेही और सुचारू कामकाज बनाए रखने के हित में आपको सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से हॉकी इंडिया के निदेशक महासचिव के तौर पर आपकी सभी शक्तियां समाप्त की जाती हैं.'

‘पीटीआई' के पास मौजूद इस पत्र में आगे कहा गया, 'हॉकी इंडिया के उपनियमों के तहत आगे कोई फैसला होने तक श्रीवास्तव संगठन की ओर से किसी भी तरह का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और न ही उसकी तरफ से कोई काम कर सकेंगे.'

नोटिस में डीजी को हॉकी इंडिया का पूरा संचालन संबंधी प्रभार सौंपने का भी निर्देश दिया गया है. इसमें सभी आधिकारिक रिकॉर्ड, दस्तावेज, फाइलें, आधिकारिक एक्सेस संबंधी जानकारी, संपत्तियां और लंबित मामलों को अध्यक्ष कार्यालय की ओर से लिखित रूप से नामित पदाधिकारियों या व्यक्तियों को सौंपने को कहा गया है. इसका उद्देश्य संगठन के कामकाज में निरंतरता बनाए रखना और हॉकी इंडिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है.

यह पत्र हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को भी भेजा गया है. श्रीवास्तव से इस मामले में प्रतिक्रिया लेने के लिए कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

ये भी पढ़ें- 131 साल में पहली बार! इंग्लैंड में भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने अनोखे रिकॉर्ड के साथ रचा इतिहास