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131 साल में पहली बार! इंग्लैंड में भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने अनोखे रिकॉर्ड के साथ रचा इतिहास

मानव सुथार अपने इंटरनेशनल करियर की शानदार शुरुआत के बाद अभी इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप डिवीज़न वन में वार्विकशायर के लिए खेल रहे हैं. सुथार ने हैम्पशायर के खिलाफ़ सात विकेट लिए और फिर ग्लैमॉर्गन के खिलाफ़ तीन विकेट चटकाए.

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131 साल में पहली बार! इंग्लैंड में भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने अनोखे रिकॉर्ड के साथ रचा इतिहास
मानव सुथार (फाइल फोटो)
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भारत के युवा स्टार मानव सुथार इंग्लैंड की धरती पर अपनी स्पिन का जौहर दिखा रहे हैं. बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत के बाद, वर्तमान में वार्विकशायर के लिए इंग्लैंड के काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन वन में खेल रहे हैं. सुथार ने हैम्पशायर के खिलाफ सात विकेट लिए और फिर ग्लैमरगन के खिलाफ तीन विकेट लिए. उन्होंने कार्डिफ में ग्लैमरगन के खिलाफ अपने प्रदर्शन से एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया. स्पिनर ने खेल में केवल 15 गेंदों में बिना एक भी रन दिए अपने तीन विकेट चटकाए.

मानव सुथार बने ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज

इस प्रकार सुथार फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 131 वर्षों में बिना कोई रन दिए तीन विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए. ऐसा करने वाले आखिरी खिलाड़ी इंग्लैंड के टॉम हेवर्ड थे, जिन्होंने 1895 में द ओवल में सरे के खिलाफ लीसेस्टरशायर के लिए खेलते हुए छह गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

सुथार ने सिर्फ तीन टेस्ट खेले हैं, लेकिन 24 वर्षीय खिलाड़ी ने पहले ही पिछले मास्टर्स से भारत की स्पिन बैटन हासिल करने में कुछ बड़े कदम उठाए हैं. उनके पास प्रभावशाली कौशल हैं. उनका एक्शन क्लासिक हाई-आर्म रिलीज के साथ समाप्त होता है. स्पिनर अक्सर गेंद को बल्लेबाज की आंखों की रेखा के ऊपर तैराता है और उन्हें अतिरिक्त सेकंड के लिए इंतजार कराता है.

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में 16 विकेट चटकाए

सुथार एक कुशल योजनाकार भी हैं. शायद, यह गुण उनके पिता जगदीश सुथार से मिला है, जो एक स्थानीय स्कूल में पीई शिक्षक हैं. उन्होंने इस साल जुलाई में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और खेल में सात विकेट लिए. इसके बाद सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 16 विकेट लिए.

श्रीलंका की यात्रा से पहले, स्पिनर ने भारत के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर सुनील जोशी के तहत विशेष प्रशिक्षण के लिए बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र का दौरा किया. सीओई में, उन्होंने उसके रन-अप को अनुकूलित करने के अलावा, कूकाबूरा गेंदों के साथ गेंदबाजी करने पर भी काम किया, जिसका उपयोग श्रीलंका में किया जाता है, और स्थानीय मैदान पर गॉल के खुले मैदान की स्थितियों को फिर से बनाने पर काम किया, जहां समुद्री हवाएं स्पष्ट बहाव पैदा करती हैं.

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