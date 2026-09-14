एटीपी रैंकिंग: जोकोविच 7 पायदान नीचे खिसके, 24 साल बाद पहली बार 'टॉप 10' से 'बिग 3' नदारद

यूएस ओपन के पहले ही राउंड में नोवाक जोकोविच को चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सोमवार को जारी एटीपी रैंकिंग में वह 'टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर खिसक गए. जोकोविच को पहले ही राउंड में अर्जेंटीना के मारियानो नावोन के हाथों शिकस्त मिली थी.

अक्टूबर 2002 के बाद ऐसा पहली बार है, जब 'बिग थ्री' (जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर) में से कोई भी एटीपी रैंकिंग के 'टॉप-10' में शामिल नहीं है.

20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर ने साल 2022 में संन्यास लिया था, जबकि 22 बार के मेजर विजेता नडाल ने 2024 में खेल को अलविदा कह दिया था. 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच 39 साल की उम्र में भी खेल रहे हैं और उन्हें अपने 25वें मेजर खिताब की उम्मीद है, जिससे वे मार्गरेट कोर्ट के 24 खिताबों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे.

हालांकि, 25वें खिताब की उनकी हालिया कोशिश तब खत्म हो गई जब मारियानो नावोन के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें शारीरिक परेशानी और उल्टी हुई. न्यूयॉर्क में हार के बाद जोकोविच ने कहा, "मुझे अतीत की सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है, लेकिन अब जो है, सो है. यह स्पष्ट था कि कोर्ट पर मुझे बहुत खराब महसूस हो रहा था. दुर्भाग्य से, इस साल लगभग हर मैच में मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा है. उल्टी होना, जी मिचलाना - यह एक गंभीर समस्या है. फिर मेरा पूरा शरीर जवाब देने लगता है, खासकर ऐंठन और दर्द की वजह से."

फेडरर पहली बार अक्टूबर 2002 में 'टॉप 10' में शामिल हुए थे और साल 2016 के आखिर तक वहां बने रहे. वे 237 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे. वहीं, नडाल पहली बार अप्रैल 2005 में रैंकिंग के टॉप 10 में आए, जब उन्होंने 18 साल की उम्र में क्ले कोर्ट पर शानदार प्रदर्शन किया. नडाल साल 2023 तक टॉप 10 में बने रहे और उन्होंने लगातार 912 हफ्तों तक टॉप 10 में रहने का रिकॉर्ड बनाया.

जोकोविच साल 2007 में टॉप 10 में शामिल हुए थे. सर्बिया के इस महान खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 428 हफ्तों तक 'वर्ल्ड नंबर 1' का स्थान हासिल किया है. यूएस ओपन 2026 में जोकोविच का पहले ही राउंड में बाहर होना, साल 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है और यूएस ओपन के शुरुआती मैच में उनकी यह पहली हार है.



(IANS इनपुट के साथ)