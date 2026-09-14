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वेंकटेश अय्यर बाहर, पांचवें गेंदबाज की समस्या, दूसरे टी20 से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने चुनौतियां

पांचवें तेज गेंदबाज की समस्या खत्म भी नहीं हुई थी कि भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती सीरीज के पहले मुकाबले के बाद सीरीज से बाहर हो गए हैं.

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वेंकटेश अय्यर बाहर, पांचवें गेंदबाज की समस्या, दूसरे टी20 से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने चुनौतियां
वरुण चक्रवर्ती चोटिल होने के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं और इसने कप्तान अय्यर के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है

सोमवार को 'साइड स्ट्रेन' की वजह से वरुण चक्रवर्ती के बाहर होने और हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में पांचवें गेंदबाज की समस्या ने कप्तान अय्यर के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. मंगलवार को जब अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में टीम इंडिया एक्शन में होगी, तब कप्तान अय्यर और टीम मैनेजमेंट के सामने इस समस्या को सुलझाने की चुनौती होगी. वर्ल्ड कप विजेता भारत ने रविवार को एकतरफा मुकाबले में अफगानिस्तान को सात विकेट से हराकर सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार वापसी की और तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

श्रेयस अय्यर की टीम ने हर मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत की नींव रखी. जहां अर्शदीप (3/19) ने सटीक गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान को 8 विकेट पर 156 रन पर रोकने में मदद की, वहीं अभिषेक ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 82 रन बनाए और 13.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करने में मदद की.

अय्यर की चोट ने बढ़ाई चिंताएं

हालांकि, चक्रवर्ती - जिन्होंने जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद सीरीज के पहले मैच में एक विकेट लिया था, सोमवार को 'साइड स्ट्रेन' के कारण सीरीज से बाहर हो गए. इससे उनके आगामी एशियाई खेलों में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है. उनकी अनुपस्थिति से भारत के गेंदबाजी आक्रमण में एक बड़ी कमी आ गई है, और अय्यर को इस समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि इसके बाद भारत का ध्यान एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने पर होगा.

पांचवें गेंदबाज कौन?

जसप्रीत बुमराह ने चोट से उबरकर सफल वापसी की और एक विकेट लिया, जबकि अक्षर पटेल ने भी बीच के ओवरों में किफायती गेंदबाजी की. लेकिन अय्यर पांचवें गेंदबाज की जगह भरने के लिए संघर्ष करते दिखे और उनके बैटिंग ऑलराउंडर - शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी - उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. दुबे ने आखिरी ओवर में पहली बार गेंदबाजी करते हुए 21 रन दिए. रेड्डी ने अपने दो ओवरों में 30 रन लुटाए. अभिषेक ने भी एक ओवर गेंदबाजी की, लेकिन इन तीनों के कुल चार ओवरों में 59 रन बने.

कौन लेगा अय्यर की जगह?

स्पेशलिस्ट गेंदबाजों - अर्शदीप, बुमराह, अक्षर और चक्रवर्ती - के शानदार प्रदर्शन के कारण भारत को कभी कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली. लेकिन चक्रवर्ती की गैर-मौजूदगी अय्यर की मुश्किलें बढ़ा देगी, क्योंकि एशियन गेम्स को देखते हुए वह एक ज़्यादा भरोसेमंद विकल्प चाहेंगे. अय्यर उनकी जगह लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई या ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल कर सकते हैं.

संजू या वैभव, ओपनर कौन?

बैटिंग की बात करें तो अभिषेक ने एक शानदार पारी खेलकर अपनी फॉर्म को लेकर उठ रहे सवालों को गलत साबित कर दिया, वहीं अच्छी फॉर्म में चल रहे ईशान किशन ने ट्रेनिंग के दौरान पीठ की मामूली चोट की चिंता को दरकिनार करते हुए 33 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था. हालांकि, ओपनर संजू सैमसन (10) का खेल जोखिम भरा रहा और रविवार को जल्दी आउट होने के बाद वह एक बड़ी पारी खेलने की उम्मीद करेंगे.

केरल के इस बल्लेबाज ने भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद से उनकी फॉर्म उतार-चढ़ाव भरी रही है. अफ़गानिस्तान सीरीज़ से पहले उन्होंने चार पारियों में 33 रन बनाए थे. अच्छी फॉर्म में चल रहे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से मिल रही कड़ी चुनौती को देखते हुए, सैमसन जल्द ही अपनी फॉर्म में सुधार करना चाहेंगे और अपनी जगह बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि अय्यर जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारत की प्लेइंग XI को अंतिम रूप दे रहे हैं.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: शेरयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई.

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान (कप्तान), दरविश रसूली, नूर उल रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, नांगेलिया खारोटे, अब्दुल्ला अम्हेदजई, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद.

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