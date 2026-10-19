एशियन पैरा गेम्स में भारतीय पैरा-आर्चरी स्टार शीतल देवी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में 720 में से 704 का स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और एक नया एशियन रिकॉर्ड कायम किया, जो पिछले एशियन रिकॉर्ड से 6 अंक बेहतर है. जूडो में, कोकिला ने महिलाओं के -52kg इवेंट के फाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए एक मेडल पक्का कर लिया है. शूटिंग रेंज में, भारतीय निशानेबाजों ने 10m एयर राइफल के दोनों फाइनल्स में अपनी जगह बनाकर शानदार प्रदर्शन किया.

पुरुषों के फाइनल में, जिसमें राकेश निदागुंडी भी शामिल थे, स्वरूप उन्हाल्कर चौथे स्थान पर रहे और मेडल जीतने से बस कुछ ही दूर रह गए. महिलाओं के इवेंट में स्टार निशानेबाज अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल मुख्य आकर्षण हैं। वहीं, पैरा एथलेटिक्स, पैरा स्विमिंग और पैरा पावरलिफ्टिंग में भारत का अभियान जोर पकड़ रहा है. ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में पैरालंपिक मेडलिस्ट निषाद कुमार, अजीत सिंह यादव और विश्व चैंपियन रिंकू हुड्डा भारतीय दल की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि पैरा आर्चरी में शीतल देवी के साथ हरविंदर सिंह और पायल नाग भी हिस्सा ले रहे हैं.

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