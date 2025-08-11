मुस्लिम लड़की से शादी पर 5 लाख का इनाम, कर्नाटक विधायक का ये कैसा अजीब ऐलान

भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल उन्होंने बड़ा ही अजीब ऐलान किया है, जिसकी वजह से उनकी फजीहत तय मानी जा रही है. उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कोई हिंदू युवक मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो उसे ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उनका यह बयान कोप्पल जिले में एक हिंदू युवक के परिवार से मुलाकात के दौरान दिया.

विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने विवाद खड़ा करते हुए कहा कि अब से वह मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू लड़के को 5 लाख रुपये देने की योजना बनाएंगे. इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. यत्नाल पहले भी कई बार अजीब और विवादित बयान दे चुके हैं और इसी साल मार्च में उन्हें भाजपा से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था. अब बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.