विज्ञापन
विशेष लिंक

मुस्लिम लड़की से शादी पर 5 लाख का इनाम, कर्नाटक विधायक का ये कैसा अजीब ऐलान

विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने विवाद खड़ा करते हुए कहा कि अब से वह मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू लड़के को 5 लाख रुपये देने की योजना बनाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
मुस्लिम लड़की से शादी पर 5 लाख का इनाम, कर्नाटक विधायक का ये कैसा अजीब ऐलान
बेंगलुरु:

भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल उन्होंने बड़ा ही अजीब ऐलान किया है, जिसकी वजह से उनकी फजीहत तय मानी जा रही है. उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कोई हिंदू युवक मुस्लिम लड़की से शादी करता है, तो उसे ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. उनका यह बयान कोप्पल जिले में एक हिंदू युवक के परिवार से मुलाकात के दौरान दिया.

विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने विवाद खड़ा करते हुए कहा कि अब से वह मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू लड़के को 5 लाख रुपये देने की योजना बनाएंगे. इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. यत्नाल पहले भी कई बार अजीब और विवादित बयान दे चुके हैं और इसी साल मार्च में उन्हें भाजपा से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था. अब बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Basangouda Patil Yatnal, 5 Lakh Reward For Marrying Muslim Girl, Karnataka
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com