विज्ञापन
विशेष लिंक

खत्‍म हुआ इंतजार, Vivo V60 5G पर आ गई अब तक सबसे बड़ी छूट, आज ही कर दें ऑर्डर

अगर आप अपने पुराने फोन से बोर हो चुके हैं और Vivo V60 5G फोन लेना चाहते हैं, तो अब ये फोन 12 फीसदी डिस्‍काउंट में आपका हो सकता है.

Read Time: 2 min
Share
Link Copied
खत्‍म हुआ इंतजार, Vivo V60 5G पर आ गई अब तक सबसे बड़ी छूट, आज ही कर दें ऑर्डर
Amazon sale में Vivo V60 5G फोन पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है. फाेटो: Amazon

क्‍या आपका मोबाइल फोन हैंग होता है, या इसकी स्‍पीड स्‍लो हो गई? तो आपके पास मौका है अपने पुराने और बोरिंग फोन को बदलकर लेटेस्‍ट और अपडेट फोन खरीदने का. फोन हमारी लाइफ का अब अहम हिस्‍सा बन चुका है. हमारे इम्‍पोर्टेंट डॉक्‍यूमेंट संभालने से लेकर परिवारजनों को करीब रखने तक, ये हमारे कई अहम कामों को चुटकी में पूरा कर देता है. यही कारण है कि इसके बिना लाइफ अब रूकी हुई लगने लगती है. अगर आप भी अपने फोन को बदलने पर‍ विचार कर रहे हैं, तो Vivo V60 5G खरीदने का आपके पास सुनहरा मौका आ चुका है.

Amazon sale में Vivo V60 5G फोन पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है. मिस्ट ग्रे कलर के Vivo V60 5G में 8GB रैम, 128GB स्टोरेज दिया गया है. आप इसे EMI/एक्‍सट्रा एक्सचेंज ऑफर के जरिए भी खरीद सकते हैं.

भारत का सबसे स्लिम स्‍मार्टफोन Vivo V60 5G में 6500mAh की बैटरी दी गई है, जिससे ये लंबे समय तक चार्ज रहता है और बार-बार बैटरी लो होने की समस्‍या से आपको छुटकारा दिलाता है.

इसमें 50 MP Zeiss OIS रियर कैमरा दिया गया है, वहीं इसका फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्‍सल का है, जिसके चलते इसकी पिक्‍चर क्‍वालिटी काफी शानदार कही जाती है.


6.77" इंच के स्लिम क्वाड कर्व्ड AMOLED कैपेसिटिव मल्टी-टच डिस्प्ले के साथ आने वाला ये फोन आपकी आंखों पर जोर नहीं आने देता. 

12GB रैम और 512GB इंटरनल मेमोरी के साथ आने वाले इस फोन में आप अपना डाटा लंबे समय तक सरक्षित रख सकते हैं.

टॉप-ग्रेड IP68 और IP69 वाटर रेजिस्‍टेंस होने के कारण आप इसे 1.5 मीटर गहरे पानी में 120 मिनट तक डूबा सकते हैं.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

आपके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फ़िंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर चलने वाला ये मोबाइल टॉप क्‍वालिटी मोबाइल कहा जा सकता है.

मजेदार बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में आपकी मदद करने के लिए इस फोन में गूगल जेमिनी भी दिया गया है. तो अब देर क्‍यों करनी, आज ही Amazon पर जाएं और शॉपिंग शुरू करें.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें
फॉलो करे:
Vivo V60 5G, Vivo V60 5G Specifications, Amazon Vivo V60 5G
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com