चपरासी से लेकर क्लर्क तक, 8वें वेतन आयोग से किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8वां वेतन आयोग लागू हो गया है और इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा पहुंचने वाला है. चपरासी से लेकर क्लर्क तक की सैलरी में काफी उछाल आएगा. उम्मीद है कि नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यानी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी. 8वें वेतन आयोग से चपरासी और क्लर्क की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है, आइए एक बार इसे कैलकुलेट करके देखते हैं.

सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी. फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था. अनुमान है कि इस बार ये 2.15 हो सकता है.

किस कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी ये उसके लेवल या ग्रेड पर निर्भर करता है. केंद्र के तहत, कर्मचारियों को कुव 18 लेवल पर बांटा गया है. हर लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अलग-अलग होती है.

लेवल 1: एंट्री-लेवल / ग्रुप D कर्मचारी

लेवल 2 से 9: ग्रुप C कर्मचारी

लेवल 10 से 12: ग्रुप B कर्मचारी

लेवल 13 से 18: ग्रुप A कर्मचारी

8वें वेतन आयोग में चपरासी की सैलरी कितनी बढ़ेगी

चपरासी ग्रुप D कर्मचारी होती है. ऐसे में 7वें वेतन आयोग के तहत चपरासी की सैलरी इस समय 18,000 हजार के करीब होगी. 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहता है तो, ग्रुप डी के कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी करीब 38, 700 रुपये हो सकती है. यानी 20, 700 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

8वें वेतन आयोग में क्लर्क की सैलरी कितनी बढ़ेगी

इसी तरह से क्लर्क को ग्रुप सी में रखा गया है. इस ग्रुप वाले कर्मचारियों को 29,200 रुपये मिलते हैं. फिटमेंट फैक्टर 2.15 अगर लागू होता है तो क्लर्क की सैलरी करीब 62, 780 रुपये हो सकती है. यानी 33, 580 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

ये भी पढ़ें- रिश्वत लेते हुए पकड़े गए IAS या IPS अधिकारी का क्या होता है? जानें कब जाती है नौकरी