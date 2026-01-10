आलिया भट्ट को डफली वाले गाने पर लेने पर जया प्रदा ने किया गुस्सा? बोलीं- ये तो गलत बात है ना

दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा हाल ही में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में नजर आई थीं. जहां उन्होंने मजाक मजाक में आलिया भट्ट को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में उनके सुपरहिट गाने डफली वाले पर डांस कराने के लिए जज और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी पर तंज कसा. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह गाना जया प्रदा की हिट फिल्म सरगम का है. वहीं जैसे ही वह शो में आईं तो उन्होंने विशाल ददलानी के सामने एक सवाल रख दिया.

जया प्रदा ने उठाया सवाल

शो में विशाल ददलानी से जया प्रदा ने सवाल किया, क्यों विशाल बाबू, मेरे पुराने गाने को कोई और हीरोइन को वो गाना दे दिया. ये तो गलत बात है ना. इसे सुनकर विशाल हैरान नजर आते हैं बात अपनी बात कहते हैं, हां स्टूडेंट ऑफ द ईयर के राधा गाने में हमने डफली वाले गाने को ऋषि कपूर जी के साथ पिक्चराइज किया. और उस पर आलिया ने डांस किया. मुझे याद है.

विशाल ददलानी ने दिया जवाब

इस पर जया प्रदा जवाब देते हुए कहती हैं, तो आपको सजा मिलेगी. वह उन्हें स्टेज पर बुलाती है और उन्हें डफली बजाने के लिए कहती हैं और वह खुद डफली वाले गाने पर डांस करती हैं. शो में होस्ट आदित्य नारायण कहते हैं, मैंने सोचा था वह गुंडी होंगी. लेकिन वह किलर निकलें. हमारी देसी गर्ल जया प्रदा हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जया प्रदा ने ऋषि कपूर के साथ डफली वाले गाने में वाइट साड़ी पहनकर डांस किया था. 70 के दशक में यह गाना फैंस को काफी पसंद आया. वहीं ऋषि कपूर और जया प्रदा को काफी पॉपुलैरिटी हासिल की.