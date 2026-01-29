साध्वी प्रेम बाईसा को लगाया इंजेक्शन, 5 मिनट में ही तोड़ दिया दम; कंपाउंडर हिरासत में

राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. साध्वी की कल, बुधवार, 29 जनवरी को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. साध्वी को तबीयत ख़राब होने के बाद उनके आश्रम से अस्पताल ले जाया गया था लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद साध्वी के पिता और आश्रम के सहयोगी उनके पार्थिव शरीर को आश्रम ले गए. लेकिन, हॉस्पिटल ने पुलिस को सूचना दे दी जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आश्रम जाकर शव को अपने कब्ज़े में लिया और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है. इस बीच साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए एक पोस्ट ने संदेह को और भी गहरा कर दिया. अब पुलिस की जांच में कई नई बातें सामने आ रही हैं. साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को उनके एक पुराने वायरल वीडियो से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसे लेकर ख़ासा विवाद हुआ था.

हॉस्पिटल में निधन के बाद पिता की गोद में सर रखे हुए साध्वी प्रेम बाईसा

कंपांउंडर को बुलाया गया था आश्रम

साध्वी प्रेम बाईसा पश्चिमी राजस्थान की एक मशहूर कथावाचक थीं और राजस्थान और राज्य के बाहर भी उनके अनुयायी हैं. ऐसे में यह एक हाई प्रोफ़ाइल मामला बन गया है और इसकी जांच जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश के निर्देशन में हो रही है. इस मामले में पुलिस ने अब तत्परता दिखाते हुए साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने कंपाउंडर से आवश्यक पूछताछ करने के साथ-साथ इंजेक्शन के खोल सहित संबंधित मेडिकल सामग्री को कब्जे में लिया है. साथ ही, आश्रम को सील कर दिया गया है.

साध्वी के पिता वीरम नाथ उनके गुरु भी थे. उन्होंने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम तथ्य सामने रखे. वहां उन्होंने बताया कि साध्वी को कुछ समय से खांसी-जुकाम की शिकायत थी. इस वजह से आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था. उसने उन्हें देखने के बाद एक इंजेक्शन लगाया, जिसके महज पांच मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाईसा ने दम तोड़ दिया. इसके बाद साध्वी को एक निजी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया.

पिता ने की जांच की मांग

पिता ने यह भी स्वीकार किया कि साध्वी के मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम पर संदेश भेजा गया था. उन्होंने बताया कि साध्वी के कहने पर ही किसी साथी गुरु महाराज द्वारा उनके मोबाइल से मैसेज डाला गया. पिता ने यह भी बताया कि साध्वी ने अंतिम समय में न्याय दिलाने की बात कही थी. पिता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

