उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, किस वार्ड से कौन कैंडिडेट

राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए सोमवार यानी 31 अगस्त नामांकन का आखिरी दिन है. अब नामांकन के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. इस बार पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए युवा और नए चेहरों पर दांव लगाया है. लिस्ट में अधिकांश वार्डों में युवाओं को मौका दिया गया है, जबकि वरिष्ठ पदाधिकारियों और बड़े नेताओं ने इस बार चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. घोषित सूची में केवल दो से तीन वरिष्ठ नेताओं के नाम ही शामिल हैं.
उदयपुर नगर निगम के किस वार्ड से किसे टिकट
|वार्ड नंबर
|प्रत्याशी का नाम
|1
|संजय शर्मा
|2
|हर्षवर्धन केलावत
|3
|अरुण टांक
|4
|स्नेहलता टांक
|5
|रवि सुखवाल
|6
|अजीत चौधरी
|7
|शंकर चंदेल
|8
|रुखसार खान
|9
|हर्ष पंवार
|10
|राजेन्द्र शर्मा
|11
|धर्मेश प्रजापत
|12
|यशवंत जोशी
|13
|ऊषा गमेती
|14
|सिद्धार्थ सोनी
|15
|प्रतीक नागर
|16
|श्रीमती राममूर्ति धाबाई
|17
|डॉ. पूनम कु. राठौड़
|18
|मिथिलेश वैष्णव
|19
|राघव चपलोत
|20
|साजिद खान
|21
|राहुल माली
|22
|हिदायतुल्लाह
|23
|चेतन लोहार
|24
|सुंदर लाल वसीटा
|25
|श्रीमती नेहा कुमावत
|26
|राजेश खत्री
|27
|रितु मेहता
|28
|महिमा चुघ
|29
|नीना अग्रवाल
|30
|कृष्णा साल्वी
|31
|हिना कौसर बानो
|32
|लोकेश मेघवाल
|33
|दीपक जैन
|34
|सीमा आचार्य
|35
|शालिनी पाराशर
|36
|अनु मेघवाल
|37
|लक्ष्मीनारायण मेघवाल
|38
|मीना बानो
|39
|अनिल जोशी
|40
|श्रीमती दीपिका भोजक
|41
|मेघराज गमेती
|42
|डॉ. खुशी गमेती
|43
|राज कुमार गमेती
|44
|दिनेश चंद्र चौबीसा
|45
|पंकज सुखवाल
|46
|कुलदीप माली
|47
|शांता देवी
|48
|नानालाल सुथार
|49
|श्याम सुंदर गुर्जर
|50
|युवराज सिंह झाला
|51
|गजेंद्र सिंह शक्तावत
|52
|वनिता चोरड़िया
|53
|मनोज भराड़िया
|54
|अमित श्रीवास्तव
|55
|आशा सैनी
|56
|प्रियंका गर्ग
|57
|प्रेम देवी गुर्जर
|58
|मीरा डांगी
|59
|विनिया साल्वी
|60
|प्रेमलता पालीवाल
|61
|सीमा डांगी
|62
|सविता गमेती
|63
|ईश्वर सिंह
|64
|जोगेंद्र सिंह
|65
|किशन भील
|66
|सत्येंद्र चौधरी
|67
|मैना साल्वी
|68
|शैफाली साहू
|69
|किरण पालीवाल
|70
|शिप्रा उपाध्याय
|71
|रामचंद्र टेलर
|72
|देवीलाल चौधरी
|73
|डॉ. हितांषी शर्मा
|74
|मीठा लाल डांगी
|75
|तुलसीराम लोहार
|76
|इंदिरा डांगी
|77
|भीम शंकर भील
|78
|रमेश डांगी
|79
|बाबूलाल गमेती
|80
|योगेश पुष्करणा
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