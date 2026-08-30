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उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, किस वार्ड से कौन कैंडिडेट

कांग्रेस पार्टी ने इस बार निकाय चुनाव में अपनी रणनीति में बदलाव किया है. इस बार वरिष्ठ नेताओं के पीछे हटने के बाद पार्टी ने युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेला है.

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उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, किस वार्ड से कौन कैंडिडेट
उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए सोमवार यानी 31 अगस्त नामांकन का आखिरी दिन है. अब नामांकन के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर नगर निगम के सभी 80 वार्डों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. इस बार पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए युवा और नए चेहरों पर दांव लगाया है. लिस्ट में अधिकांश वार्डों में युवाओं को मौका दिया गया है, जबकि वरिष्ठ पदाधिकारियों और बड़े नेताओं ने इस बार चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. घोषित सूची में केवल दो से तीन वरिष्ठ नेताओं के नाम ही शामिल हैं.

उदयपुर नगर निगम के किस वार्ड से किसे टिकट

वार्ड नंबरप्रत्याशी का नाम
1संजय शर्मा
2हर्षवर्धन केलावत
3अरुण टांक
4स्नेहलता टांक
5रवि सुखवाल
6अजीत चौधरी 
7शंकर चंदेल 
8रुखसार खान
9हर्ष पंवार
10राजेन्द्र शर्मा
11धर्मेश प्रजापत
12यशवंत जोशी
13ऊषा गमेती
14सिद्धार्थ सोनी
15प्रतीक नागर
16श्रीमती राममूर्ति धाबाई
17डॉ. पूनम कु. राठौड़
18मिथिलेश वैष्णव
19राघव चपलोत
20साजिद खान
21राहुल माली
22हिदायतुल्लाह
23चेतन लोहार
24सुंदर लाल वसीटा 
25श्रीमती नेहा कुमावत 
26राजेश खत्री
27रितु मेहता
28महिमा चुघ
29नीना अग्रवाल
30कृष्णा साल्वी 
31हिना कौसर बानो
32लोकेश मेघवाल
33दीपक जैन
34सीमा आचार्य
35शालिनी पाराशर
36अनु मेघवाल
37लक्ष्मीनारायण मेघवाल
38मीना बानो 
39अनिल जोशी
40श्रीमती दीपिका भोजक
41मेघराज गमेती
42डॉ. खुशी गमेती
43राज कुमार गमेती
44दिनेश चंद्र चौबीसा 
45पंकज सुखवाल
46कुलदीप माली
47शांता देवी
48नानालाल सुथार
49श्याम सुंदर गुर्जर
50युवराज सिंह झाला 
51गजेंद्र सिंह शक्तावत
52वनिता चोरड़िया
53मनोज भराड़िया 
54अमित श्रीवास्तव
55आशा सैनी
56प्रियंका गर्ग
57प्रेम देवी गुर्जर 
58 मीरा डांगी
59विनिया साल्वी
60प्रेमलता पालीवाल
61सीमा डांगी
62सविता गमेती
63ईश्वर सिंह
64जोगेंद्र सिंह
65किशन भील
66सत्येंद्र चौधरी
67मैना साल्वी
68शैफाली साहू
69किरण पालीवाल
70शिप्रा उपाध्याय
71रामचंद्र टेलर 
72देवीलाल चौधरी
73डॉ. हितांषी शर्मा
74मीठा लाल डांगी
75तुलसीराम लोहार
76 इंदिरा डांगी
77भीम शंकर भील
78रमेश डांगी
79बाबूलाल गमेती 
80योगेश पुष्करणा 

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