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कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 साल बाद भी परिजनों को न्याय का इंतजार, बेटे ने 1461 दिन से बाल भी नहीं कटवाए

ठीक आज से 4 साल पहले उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी समेत 9 की गिरफ्तारी हुई थी.

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कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 साल बाद भी परिजनों को न्याय का इंतजार, बेटे ने 1461 दिन से बाल भी नहीं कटवाए
उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 साल बाद भी न्याय का इंतजार.

आज से ठीक चार साल पहले 28 जून 2022 दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के उदयपुर में एक ऐसी वारदात हुई, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी ने कन्हैयालाल टेलर की गला काटकर हत्या कर दी थी. पहले हत्या का लाइव वीडियो सामने आया और फिर आरोपी का कबूलनामा. कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 साल बीत जाने के बाद भी परिवार को न्याय का इंतजार है. बता दें कि शहर की मालदास स्ट्रीट में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसकी जांच NIA कर रही है. एजेंसी की जांच में 11 आरोपियों को नामजद किया गया, जिसमें दो पाकिस्तान के नागरिक है. जबकि गिरफ्तार कुल 9 आरोपियों में 2 को जमानत दी जा चुकी है.    

166 गवाह, पेशी महज 35 की हुई 

बड़े बेटे यश ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा, "केस में 166 गवाह हैं, लेकिन अब तक 30 से 35 गवाहों की पेशी हुई. वादा किया गया था कि सालभर के भीतर ही आरोपियों को फांसी हो जाएगी, लेकिन केस ही आगे नहीं बढ़ा. इस केस में किसे जिम्मेदार माना जाए, जबकि मामले का राजनीतिकरण कर दिया गया. कांग्रेस भाजपा पर तो भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगाती है. सोचना यह चाहिए था कि दोनों साथ मिलकर घिनौने अपराध पर अपराधियों को सजा दिलाए." 

गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी

हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी ने वीडियो बनाया था.

वहीं, कन्हैयालाल की पत्नी जशोदा शाहू का कहना है कि 4 साल हो गए, कोई त्यौहार नहीं मनाया. इसी आस में बैठे है कि हमें न्याय मिले. आज भी उनकी सिलाई मशीन के पास बैठती हूं, हर पल पूरा परिवार उन्हें याद करता रहता है. 

घर का एक हिस्सा पुलिस चौकी में तब्दील

हत्या के बाद से कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश ने सिर के बाल नहीं कटवाए और पैरों में चप्पल नहीं पहनी. अस्थियां का विसर्जन नहीं किया. यश ने संकल्प लिया है कि आरोपियों को एक साथ फांसी की सजा होने के बाद ही हरिद्वार जाएगा. आज भी घर के बाहर, गली के 500 मीटर का दायरा सीसीटीवी में कैद है. घर का नीचा वाला हिस्सा पुलिस चौकी में तब्दील हो गया है. 

यश का संकल्प है कि जब तक आरोपियों को फांसी नहीं मिलेगी, अस्थियां का विसर्जन नहीं होगा.

परिजन बोले- अगली बरसी पर फिर यही बात ना कहनी पड़े

यश और भाई तरुण, दोनों जहां भी जाते हैं, गनमैन साथ रहता है. रिश्तेदारों के कार्यक्रम में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है. परिवार ने मांग रखी कि पापा की अगली बरसी पर फिर से हमें यह बात ना कहनी पड़े और उससे पहले हमे न्याय मिल जाए.

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