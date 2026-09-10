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मर्स‍िडीज में आए बदमाशों ने युवक का क‍िया अपहरण, भागते समय नाले में ग‍िरी कार  

मर्स‍िडीज कार नाले में पलटी तो बदमाश कार और युवक को छोड़कर भाग गए. युवक ने पुल‍िस को सूचना देकर अपहरण के बारे में बताया. 

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मर्स‍िडीज में आए बदमाशों ने युवक का क‍िया अपहरण, भागते समय नाले में ग‍िरी कार  
इसी मर्सिडीज में युवक का अपहरण करके बदमाश भाग रहे थे.
NDTV Reporter

जयपुर में मर्सिडीज कार से बदमाशों ने युवक का अपहरण कर ल‍िया. सेंट्रल पार्क इलाके से युवक को किडनैप करके बदमाश मर्सिडीज लेकर आमेर की तरफ भाग गए. दिल्ली रोड पर आमेर इलाके में पहुंचते ही मर्सिडीज ने एक बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर पलटी खाती हुई सड़क किनारे नाले में जा गिरी. हादसे के बाद कार में सवार दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

नकली पिस्तौल बरामद 

घटना की सूचना मिलते ही आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. SHO आमेर राजेंद्र गोदारा पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज की जांच शुरू कर दी. तलाशी के दौरान कार से नकली पिस्तौल और चाकू बरामद होने की जानकारी सामने आई है.  

कार में थे दो आरोपी

पीड़ित ने पुलिस को बताया कि मर्सिडीज में दो आरोपी सवार थे, और उन्होंने उसका अपहरण करने का प्रयास किया. वारदात के बाद दोनों आरोपी कार हादसे के बाद मौके से फरार हो गए. पीड़ित अब मामले में कार्रवाई के लिए अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचा.  

CCTV फुटेज तलाश रही पुल‍िस 

पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. सेंट्रल पार्क से लेकर आमेर दिल्ली रोड तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस कार के जरिए आरोपियों की पहचान, और वारदात के पीछे की वजह तलाश रही है. नकली पिस्तौल और चाकू बरामद होने से मामला और गंभीर हो गया है.

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