KOTA NEWS: पुलिस की जीप पर चढ़कर नाबालिग लड़की ने लड़के के साथ काटा बवाल, VIDEO वायरल

राजस्थान के कोटा शहर में पुलिस को उस समय अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक गुमशुदा नाबालिग युवती और उसके साथ मौजूद युवक ने पुलिस की जीप पर चढ़कर जमकर हंगामा किया.

कोटा:

राजस्थान के कोटा शहर में पुलिस को उस समय अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक गुमशुदा नाबालिग युवती और उसके साथ मौजूद युवक ने पुलिस की जीप पर चढ़कर जमकर हंगामा किया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना रामपुरा थाना क्षेत्र की है. नांता थाना इलाके में एक नाबालिग युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. पुलिस को जानकारी मिली कि युवती रामपुरा इलाके में है. जब नांता पुलिस की टीम युवती और उसके साथ मौजूद युवक को तलाशने पहुंची. उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की, तो दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया.

पुलिस को चकमा देते हुए युवक-युवती ने जीप के बोनट पर चढ़कर ड्रामा करना शुरू कर दिया. जब पुलिस ने उन्हें जीप में बैठने को कहा, तो वे जीप की छत पर चढ़ गए और वहां से चिल्लाने लगे. इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस हाई वोल्टेज ड्रामे का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. इसके बाद यह तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक-युवती पुलिस जीप की छत पर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं, जबकि नीचे पुलिसकर्मी और लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं.

काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद, आखिरकार पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों को जीप की छत से नीचे उतारा. इसके बाद, दोनों को नांता थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है. वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती घर से क्यों भागी थी और इस पूरे हंगामे के पीछे क्या वजह थी?

