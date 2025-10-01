भीलवाड़ा में दिखा पांच फुट पंख वाला विशालकाय चमगादड़, वन विभाग ने लोगों से कहा- डरे नहीं कुछ नहीं करेगा

राजस्थान के भीलवाड़ा के एक गांव में पांच फुट चौड़ा और करीब तीन फीट लंबा चमगादड़ दिखाई दे रहा है. इससे गांव में दहशत फैल गई है. डीएफओ गौरव गर्ग का कहना है कि इसे चमगादड़ से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि इस चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है. यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है. उनका कहना है कि यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है.

कहां देखा गया है विशाल फ्लाइंग फॉक्स

दरअसल भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र के सुरली कल्याणपुरा गांव में पिछले तीन दिनों से एक लंबा चौड़ा चमगादड़ दिखाई दे रहा है. मंगलवार रात वन विभाग की टीम भी शाहपुरा क्षेत्र की सुरली कल्याणपुरा गांव पहुंची. उस दौरान यह चमगादड़ दिखाई दिया. लेकिन बुधवार सुबह वन विभाग की टीम जब चमगादड़ दिखाई देने वाले स्थान पर पहुंची तो वह चमगादड़ दिखाई नहीं दिया. इस क्षेत्र में ऐसा चमगादड़ पहली बार देखा गया है. डरावनी आंखों, नुकिले दांत, तीखे कान और नुकीले पंजों वाले पंख वाले चमगादड़ को देखकर लोग डर जा रहे हैं.

भीलवाड़ा वन विभाग के डीएफओ गौरव गर्ग ने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि यह चमगादड़ हिंसक प्राणी नहीं है. गर्ग ने कहा कि शाहपुरा क्षेत्र में जो चमगादड़ दिखाई दिया है, उसे फ्लाइंग फोक्स कहा जाता है. इस तरह के चमगादड़ भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं. शाहपुरा क्षेत्र में मिले चमगादड़ का वजन करीब दो किलोग्राम है. जब यह उड़ता है तो उनके दोनों तरफ दो-दो फुट के पंख खुल जाते हैं. यह देखकर लोग डर जाते हैं. यह चमगादड़ दिन में कम दिखाई देता है.

किसानों की कैसे करता है मदद

गर्ग ने बताया कि रात में उड़ने वाले बड़े-बड़े फाइटर जेट जिस तकनीकी से उड़ते हैं और दुश्मन पर सटीक वार करते हैं, उस तकनीकी की प्रेरणा भी चमगादड़ से मिली थी. चमगादड़ के मुंह से चिक (Echo) निकलती है. यह अपने आप देखने में डरावना लगता है. उन्होंने बताया कि इस चमगादड़ से मानव जीवन पर कोई खतरा नहीं है. उन्होंने बताया कि यह चमगादड़ फूलों का रस पीता है और फल खाता है. उनका कहना था कि इससे फलों व फूलों की खेती में परागण की प्रक्रिया में सफलता मिलती है. चमगादड़ को कोई बीमारी हो जाने पर उससे वायरस फैलने का खतरा रहता है. यह चमगादड़ वायरस एक जगह से दूसरी जगह फैला देता है. भीलवाड़ा के डीएफओ ने आमजन से अपील की है कि वो चमगादड़ से डरे नहीं, क्योंकि यह हिंसक नहीं है.

