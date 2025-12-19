अजमेर उर्स: हाई अलर्ट पर पूरा शहर, 5 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती; CCTV से हर कोने की निगरानी

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सालाना उर्स की शुरुआत हो चुकी है. इस मौके पर पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है. दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं. इसलिए पुलिस ने सुरक्षा को इतना मजबूत बनाया है कि कोई कमी न रहे.

लगभग 5 हजार पुलिस वाले तैनात हैं जिसमें स्थानीय पुलिस के अलावा आरएसी एसटीएफ और खास दस्ते शामिल हैं. हर दरवाजे और रास्ते पर सख्त चेकिंग हो रही है. पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखना सबसे बड़ा लक्ष्य है ताकि लोग बिना डर के इबादत कर सकें.

फरार अपराधियों पर पैनी नजर, कैमरों से हर कोने की निगरानी

इस बार सुरक्षा का मुख्य ध्यान भगोड़ों और शक के घेरे में आने वालों पर है. दरगाह और आसपास के संवेदनशील जगहों पर हाई क्वालिटी कैमरे लगे हैं जो आवाज भी रिकॉर्ड करते हैं.

इससे हर हरकत पर नजर रखी जा रही है. पुलिस सूत्र बताते हैं कि भीड़ में अपराध करने वाले गिरोह सक्रिय हो सकते हैं. इसलिए सादे लिबास में जवान भी घूम रहे हैं. कंट्रोल रूम से दिन-रात मॉनिटरिंग चल रही है और किसी विवादित काम पर फौरन ऐक्शन लिया जाएगा.

खुफिया जानकारी से सुरक्षा और सख्त

खुफिया रिपोर्ट्स आने के बाद सुरक्षा को और बढ़ाया गया है. अजमेर की एसपी वंदिता राणा ने कहा कि दरगाह इलाके में क्विक रिस्पॉन्स टीम के साथ ड्रोन से नजर रखी जा रही है. रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और बड़े चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है.

बड़े अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि अफवाह फैलाने या गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सहयोग करें ताकि उर्स का कार्यक्रम शांत और सुरक्षित तरीके से पूरा हो.

